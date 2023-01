Marisa Martín-Blázquez descubre por qué su exmarido tomó la decisión

Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero han formado durante años una de las parejas más populares dentro de los medios de comunicación. Se conocieron hace más de 30 años cuando coincidieron en la facultad de Ciencias de la Información. Ambos compartían la misma pasión: el periodismo.

Tras esto, pasaron de ser, no solo pareja en lo personal, sino también en lo profesional. Los periodistas se convirtieron en dos de los rostros más respetados dentro del mundo de la crónica social y el corazón. Marisa Martín-Blázquez encontró su hueco en Telecinco, al igual que su marido.

Tras 25 años de matrimonio, Antonio Montero anunciaba en 2015 que se había divorciado. Ahora, con la participación de Montero en Pesadilla en el Paraíso, el periodista ha vuelto al foco del ojo público. Las redes han recuperado el momento exacto en el que todo pasó.

De esta forma, Marisa Martín-Blázquez ha descubierto cuáles fueron esos motivos que llevaron a su exmarido a romper la relación.

Marisa Martín-Blázquez revive el pasado

En la actualidad, la situación sentimental que atraviesa Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero es todo un enigma. Además, los dos periodistas prefieren hacer voto de silencio cada vez que son preguntados. Por otro lado, Montero se está convirtiendo en uno de los concursantes estrella de la nueva edición de Pesadilla en el paraíso.

| EuropaPress

Parece que el ex de Marisa Martín-Blázquez no tiene ningún problema en exponerse ante los medios. A todos sorprendió que el veterano periodista se aventurase a participar en un reality de estas características. Sin embargo, parece que hay ciertos temas que no está dispuesto a tocar.

Maite Galdeano le preguntaba por su actual relación con Marisa Martín-Blázquez, ya que lo último que se conocía es que estaban separados. Pero el periodista lo tenía claro, no iba a hablar del tema. Por lo que los rumores y especulaciones comenzaron, de nuevo, a salir sobre la pareja.

Desde la sección de Unplugged de la web de Telecinco han rememorado el momento exacto en el que se hacía pública la separación de los periodistas. Todo fue a través de un tweet que publicó Montero en 2015. El tweet rezaba lo siguiente:

"Marisa y yo estamos separados desde hace meses. De momento, vivimos juntos y nos llevamos bien. Dejad de molestarla”.

Pero no hubo ni rastro de los motivos que llevaron a la pareja a tomar dicha decisión. Por aquel entonces, el tema fue tratado en el plató de Sálvame. Gustavo González, íntimo amigo de Montero, confesaba que la pareja estaba siendo víctima de una extorsión.

Los motivos reales, al descubierto

Al parecer, en torno a 2015, Antonio Montero estaba planeado sacar un libro donde se hablaba de personas muy conocidas y poderosas de este país. El periodista estaba recibiendo ciertas presiones con el fin de parar la publicación de dicho libro.

| TELECINCO

“Hay gente que hackea mi teléfono, me roban las fotos y los mensajes para intimidar a mi mujer desde hace siete meses", explicó en aquel entonces.

Antonio sufrió un hackeo en su teléfono y le filtraron una serie de fotografías que enviaron a Marisa Martín-Blázquez. Esta presión que recibieron fue uno de los principales motivos por los que la relación se vio duramente perjudicada. Y ahí comenzó el inicio del fin de la relación.

Marisa Martín-Blázquez intentó desvincularse por completo de la relación para que parasen las amenazas. Sin embargo, son varios los que apuntan a que, probablemente, ambos hayan recuperado la relación.

