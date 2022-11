El marido de Lydia Lozano, asustado por el accidente: el vídeo más impactante

Lydia Lozano es una de las concursantes del Mediafest Night Fever, que ayer intentó remontar su audiencia haciendo que todos aquellos cantaran con famosos artistas. Y anoche vivió una de sus galas más aciagas. Primero, porque su actuación no fue precisamente buena y segundo, porque sufrió una seria caída.

Tal es el batacazo que pegó que tuvo que ser sacada del plató por dos sanitarios, así como recibir la atención del médico. Afortunadamente, no ha sufrido ningún daño de gravedad y todo ha quedado en un susto.

Lydia Lozano se cae

La colaboradora de Sálvame estaba ayer contenta porque no tenía que hacer monólogo ni tampoco tenía que actuar como drag queen. Su actuación consistía en cantar y bailar, lo que más le gusta, el single Me pones los cuernos junto a Las Supremas de Móstoles.

Lydia, como hace siempre, se entregó por completo, pero como le suele pasar, no brilló porque, entre otras cosas, se equivocó en la letra. Eso sí, es innegable que lo hizo lo mejor que pudo y transmitió energía, lo que fue valorado por público y jurado.

Hasta ahí todo iba bien, pero cuando Lozano salió del escenario se tropezó y acabó teniendo una fuerte caída que asustó a todos. Tanto es así que el presentador, Jorge Javier Vázquez, se dirigió de inmediato hasta donde estaba su compañera para ver qué tal estaba. Cuando llegó estaba siendo sacada del plató por dos sanitarios.

Él le dijo a Lydia: “Menudo susto nos has dado, te has dado una hostia soberana”. La colaboradora quiso tranquilizar a los suyos diciendo: “A mi familia decirles que estoy bien. Me he hecho daño en el tobillo”.

Mientras ella era atendida por el médico, Jorge explicó lo sucedido: “Se ha tropezado con un resalto y yo me la he encontrado de rodillas. Pero la familia que esté tranquila que está siendo atendida”. Y en este punto puso un poco de sentido del humor diciendo: “¿No lo habrá hecho a propósito para que no la echen hoy?”.

Lydia Lozano tiene diagnóstico

La mujer de Charlie pocos minutos después habló desde fuera del plató para calmar a todo el mundo. Estaba sentada junto al médico y ya se encontraba mucho más tranquila, pues sabía cuál era el diagnóstico. Y este fue desvelado por el doctor: “No hay fractura ni hay desprendimiento, es un esguince de grado 1, nada”.

Lydia dijo a continuación: “Me he llevado un susto, porque claro caerme otra vez aquí, en el Mediafest Night Fever. Y también me he asustado por como tengo yo ya la espalda. Tanto a Charlie como a mi madre decirles que estén tranquilos”.

| GTRES

Todo quedó en un susto, pero es que en Telecinco parece que hay una maldición, porque en los últimos meses varios son los colaboradores que han sufrido un percance. Quien 'abrió la veda' fue Belén Esteban en Sálvame, que se rompió la tibia y el peroné. Y luego, sufriendo otras lesiones o saliendo ilesos, se han encadenado las caídas de Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Alba Carrillo...

Ya mucho más relajada y con un poco de hielo en el tobillo, Lozano afrontó lo que quedaba de gala con una sonrisa. Es cierto que estuvo entre las peores valoradas y que su continuidad en el programa se encontró en la cuerda floja durante unos minutos. Sin embargo, consiguió librarse del duelo final y continúa una semana más, al menos, en el formato, cuya gala ayer fue ganada por Jaime Nava.