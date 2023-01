El marido de Laura Madrueño aparece y confirma el rumor: 'Un disgusto'

Laura Madrueño está a semanas de hacer la maleta para echar a andar la mayor aventura de su vida, que no es otra que presentar con Jorge Javier Vázquez, Supervivientes 2023.

Laura Madrueño ha ganado notoriedad en los últimos tiempos y en Telecinco han pensado que esta era la oportunidad idónea para sustituir a Lara Álvarez.

Para que la audiencia de Telecinco la conozca un poco más, Laura ha grabado el videopódcast Huracán Madrueño. Ahí desvela cómo afrontará este nuevo reto profesional y presenta a las personas que más le importan en su vida, como su marido Álvaro Puerto.

Lo cierto es que este martes ha salido a la luz el primer capítulo y ambos se muestran tal y como son desde un primer momento.

Laura Madrueño presenta a su marido antes de irse lejos

Desde hace siete años, Álvaro y Laura son pareja y Puerto confiesa que su historia "fue un flechazo en toda regla". Es arquitecto de profesión y aunque ahora mismo se está viendo expuesto mediáticamente, sabe que, "al menos, de momento", lo suyo no será la televisión.

Al marido de la televisiva le encanta la fotografía. Confiesa que para él "es un hobby y gracias a eso hacemos cosas muy interesantes", le espetaba a su mujer.

La presentadora de El Tiempo y flamante nueva conductora de Supervivientes, sostiene que Álvaro "me ha ayudado mucho, no solo en las redes. También en los documentales que realizo. Es cámara submarino en los documentales que protagonizo".

Además, Laura no rehuyó a hablar de cómo comenzó su relación con él y sostiene que se conocieron "de fiesta" en la capital de España.

El "disgusto" de Álvaro Puerto tras conocer a la televisiva

"Estaba en Kenia trabajando y volví a casa en Navidad. Para ver a mi familia. Y lo que se llevó mi familia fue un disgusto porque no me vieron ni un día", sostiene Puerto.

"Nos conocimos a los dos días de volver a España y no dejamos de vernos en todas las Navidades. Nos fuimos a Murcia a pasar esos días. Mis padres me odiaron durante una temporada, pero al conocerte se les pasó", desliza de forma irónica el arquitecto.

Poco después de conocerse, se vieron obligados a separarse. Él se iba a Kenia y ella a México. "Fundimos el Skype y antes de que existiera el teletrabajo casi nosotros montamos la telepareja", confiesa Puerto.

A los cuatro meses se fueron de viaje a la Riviera Maya para nadar junto a los tiburones toro. "Pero antes tuviste que hacer el curso de buceo. Menos mal que lo superaste a la primera", ironiza la televisiva.

Lo que más le costará a Laura Madrueño al irse a Supervivientes 2023

Laura sabe que, por ahora, el gran público conoce solo su parte más divulgativa. "Me habéis visto en mi parte más asociada a la divulgación, la ecología y la meteorología, pero también hay una parte en mí de aventura", confiesa.

| Instagram @laura_madrueno

Eso sí, sabe que dejarlo todo durante unos meses no será sencillo. "Me ha costado tomar la decisión. Me va a costar mucho dejar a mis perros y a mis gallinas", confesaba Laura.

"No, lo que más te va a costar dejar es tu huerto", le respondía su marido. "Te he dejado un esquema para lo que vamos a hacer en primavera", le avisa Madrueño.

Ambos se casaron hasta dos veces en 2022. La primera, en un barco y la segunda en su propia casa.

"La primera boda fue en un velero en Formentera, quería que nuestros más allegados vivieran la experiencia de estar un fin de semana a bordo. Después hicimos otra en casa con más gente. Tuvimos dos bodas diferentes", desliza ella en Mtmad.

