El marido de Carmen Borrego presencia un suceso que nunca olvidará

Carmen Borrego vive un buen momento a nivel profesional, pues colabora en Sálvame y se le ha dado la oportunidad de dirigirlo durante un día. Pero a nivel personal es distinto, se encuentra sufriendo. El motivo no es otro que haberse distanciado de su hijo, José María Almoguera.

La colaboradora hace ya tiempo que no tiene relación con el joven por decisión de él. Lo ha hecho tras los diferentes conflictos que han surgido entre su familia y su esposa, Paola Olmedo. Y esta situación ha llevado a que por primera vez Carmen y su vástago no hayan pasado juntos las Navidades.

Precisamente por este motivo, Carmen Borrego se ha roto y no ha podido evitar llorar en un restaurante. Lo ha hecho teniendo como compañía a su marido, José Carlos Bernal, que jamás olvidará este momento que ahora se ha publicado en una revista. Él ha asistido atónito y con enorme dolor al sufrimiento de ella, a la que lo único que puede darle es consuelo.

Carmen Borrego, se rompe

Carmen Borrego ya reconoció hace semanas que no tenía contacto con su hijo. Lo hizo en el plató de Sálvame, donde no pudo evitar las lágrimas al desvelar que, por primera vez, no iba a pasar las fiestas navideñas con él.

Ella se mostró esperanzada en recuperar la relación. Incluso afirmó que estaría dispuesta a pedir perdón por algo que hubiera hecho y hubiera molestado a José María o a su pareja. Sin embargo, nada se ha arreglado.

| La Noticia Digital

Almoguera y su mujer continúan alejados de la familia materna de él e ilusionados con la próxima llegada del bebé que esperan. Y esto es algo que también hace sufrir muchísimo a Carmen, que teme no poder conocer ni disfrutar de su nieto.

Todo esto es lo que ha provocado que Borrego se haya roto mientras comía en un restaurante con su marido y su hija. Y la revista Semana es la que ha publicado este doloroso momento.

Los dos acompañantes de Carmen Borrego intentan animarla y consolarla, pero nada sirve. Ella no puede evitar sentirse triste por la incomprensión de su hijo y porque este haya dejado de lado a todo el clan por Paola. Una mujer que hay que recordar que atacó y se burló duramente de las Campos en unos audios que se emitieron recientemente.

| GTRES

Carmen Borrego sufre otro varapalo

Carmen Borrego ha visto que en las últimas horas se ha llevado otro revés. Lo que ha pasado es que su madre, María Teresa, ha tenido que ser ingresada en el hospital. La razón es que se sentía dolorida después de que el pasado 31 de diciembre sufriera una caída en la casa de su hija mayor.

Se creyó que el percance no tenía más importancia, pero dado que estos últimos días no se encontraba bien, sus médicos han actuado. Así, se ha sabido que fue ingresada para realizársele un chequeo y salir de dudas sobre su estado. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y ya ha recibido el alta.

| GTRES

Al parecer, se le ha ajustado su medicación y ya está en casa, lo que ha sido un alivio para Carmen. Esta se encuentra tan feliz de que todo haya ido bien, que no ha dudado en compartirlo en redes sociales.

Exactamente ha subido a su cuenta en Instagram la foto que hay de su madre en los pasillos de Telecinco. Y la misma la ha acompañado del siguiente texto: “Gracias a Dios está bien y eso es lo único que importa. Te quiero tanto”.

