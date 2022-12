El marido de Adela González ya habría recibido el vídeo de la polémica

Adela González ha visto estos días que su puesto en Sálvame corría cierto peligro. Sí, porque Belén Esteban la sustituyó mientras ella se desplazaba al lugar de una noticia y afirmó que le gustaría ejercer como tal. Y ahora, por si fuera poco, hay otra persona muy conocida que va a estrenarse en este citado papel a su lado.

En concreto, Adela y su marido, Mikel Mas, han podido ver que esta noche el Mediafest Night Fever lo conducirá ella con Nuria Marín y la cantante Soraya Arnelas. Esta va a ejercer por primera vez como maestra de ceremonias, para sorpresa de todo el mundo. Así el formato asume esta nueva realidad, que no sabemos si será muy duradera.

Adela comparte todo lo que le pasa con su marido y seguro que le ha revelado cómo está ante el nuevo rumbo del citado formato. Ella, de un momento a otro, se ha convertido en una estrella y acaba de recibir un vídeo que lo confirma. Sí, porque en esas imágenes en las que se anuncia quién es su nueva compañera, se presenta como la profesional con experiencia encargada de aconsejarla.

Adela González recibe el apoyo de su marido en este nuevo rumbo

La conductora vasca de Sálvamecuenta con la confianza de Telecinco y de La Fábrica de la Tele. Y esto es algo que tiene muy orgulloso a Mikel, con el que ha tenido dos hijos: Eneko y Andrea, la cual tristemente falleció en 2020. Es más, él está feliz porque también se le haya dado a su chica la oportunidad de conducir cada viernes el Mediafest Night Fever.

De manera habitual, conduce el citado formato de la mano de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, esta noche este no podrá estar y Adela González tendrá como compañera a Nuria Marín y a alguien más. Será Soraya Arnelas, que de esta manera se estrena como presentadora.

González ha mantenido una conversación con su marido, pues él también se merece tener una opinión. Según ha salido publicado, quiere ser anónimo, pero entiende y respeta el trabajo de su mujer.

Mediante un vídeo en el que González y María Patiño le aconsejan cómo conducir un programa, se ha revelado el paso que da la cantante. De este modo, dejará su puesto de miembro del jurado para subirse al escenario como maestra de ceremonias. Eso sí, también se ha anunciado que tendrá un número musical en el que interpretará la canción principal de El gran showman.

Y no serán las únicas novedades del formato. Asimismo, se ha revelado que se introducirá un espacio de entrevistas en el que la protagonista será Bibiana Fernández, que luego pasará a ocupar el lugar de Soraya en el jurado.

Por si fuera poco, en esta gala se producirá la expulsión de un concursante y Cristina Porta pasará a formar parte del elenco de participantes. Esta lo hará interpretando junto a Lennis Rodríguez la canción Te sale.

Adela González conoce las reacciones del público

Adela ha visto que se ha generado revuelo en redes al conocerse que Arnelas se va a estrenar como conductora del formato. Y lo cierto es que hay todo tipo de opiniones al respecto. Su marido también está al tanto de todo porque ya habría recibido el vídeo de la polémica.

Muchos seguidores del programa están convencidos de que Adela tendrá en Soraya una buena compañera. Lo han dejado de manifiesto con mensajes tales como “Cómo me alegro de verte ahí, curranta máxima” y “Seguro que lo vas a hacer de maravilla”.

En esta misma línea encontramos: “Lo vas a hacer genial” y “Suerte y tranquila, que todo irá bien”.

Adela ha visto que otros internautas, por el contrario, han arremetido contra el fichaje de la extremeña. Lo han hecho con comentarios como “Para lo que ha quedado”, “Su peloteo ha dado sus frutos” y “Ahora entiendo el porqué se metía con la 'marea azul'. Va a ver su padre a todos estos petardos”.

Sin olvidar que hay quienes han aprovechado las nuevas novedades del formato para atacarlo duramente. De ahí estos mensajes: “Prefiero ver antes una carrera de caracoles”, “Madre mía, cada vez va a peor este programa. Yo ya es que no lo veo, no me extraña la audiencia que tiene”.

A los que se unen también: “Vaya porquería de programación tienen en tristecirco. Ni pies ni cabeza, con sus ofertas la verdad es que apetece tirar la televisión por la ventana” y “Bibiana ya aburre a las ovejas. Es muy repetitivo todo”.

