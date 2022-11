María Verdoy destapa lo que nadie cuenta de la doble vida de Jorge Pérez

María Verdoy ha conseguido, poco a poco, convertirse en uno de los rostros habituales de varios programas de Telecinco. Así, ha pasado por Viva la vida, Ya es mediodía y Fiesta, donde trabaja actualmente. De ahí que fue una de las famosas que estuvo presente en la reunión de Unicorn que el pasado fin de semana organizó la productora por Navidad.

Nos estamos refiriendo a la celebración en la que Jorge Pérez y Alba Carrillo tuvieron más que un tonteo ante la atenta mirada de todos. Y la periodista ahora ha dado detalles de lo que vio entre los dos y, sobre todo, ha lanzado un mensaje a él. Exactamente ha venido a decirle que le advirtieron de lo que podía ocurrir, pero que le importó poco, prefirió dejarse llevar.

María Verdoy, muy clara sobre el asunto

La presentadora de Telecinco se quedó alucinada, como todos los integrantes del festejo de Unicorn, del comportamiento de Alba y de Jorge. Sobre todo de él porque está casado y es padre de cuatro hijos. Pero esa noche parece que le importó poco su vida familiar, pues no dudó en tener tonteo, caricias y, al parecer, algún beso con su amiga y compañera.

Ante este flirteo descarado que se ha visto en diferentes vídeos ha sido preguntada María por Sálvame. Y ella ha sido muy clara: “Yo estuve allí y vi todo con mis propios ojos y me parece fuertecita la cosa, pero es que fue tal cual. Lo que se ha visto es lo que hubo y lo bueno es que ninguno de los dos lo ha negado o ha intentado disimular”.

“Aunque claro, tampoco podían porque las cosas son como se ven. Creo que Alba no tiene la culpa porque es una mujer soltera y este es el discurso que nos tenemos que meter en la cabeza”.

| Mediaset

En este punto, se ha referido a Jorge, del que ha dicho: “Tiene un caminito con su mujer que recorrer”. Luego con cierta ironía, y usando alguna frase del comunicado que este ha dado, ha expuesto que él es el responsable de su propia situación con su comportamiento. Sí, que le importó poco su familia y sacó a relucir su desconocida faceta de hombre que se deja llevar por sus instintos.

Las palabras exactas de Verdoy han sido estas: “Que se perdone a sí mismo, pero que se lo piense mejor la próxima vez. Que te lo advertimos todos en la fiesta, te lo dijimos”.

María Verdoy, sin pena por la situación

De igual modo, la presentadora ha dejado claro que veía venir que lo que ha pasado. Y es que “Alba no lo ha disimulado nunca, siente una atracción descarada hacia él. Y él se reía de esto, pero no le seguía el juego hasta ahora, por eso en la fiesta me sorprendió que sí lo hiciera”.

Asimismo, ha indicado que directamente “yo hablé con él aquella noche y le dije: 'Estás rodeado de 500 periodistas con móviles. Quizás deberías pensar mejor lo que estás haciendo'. Y me contestó: 'He hablado con ella, es una chica que me gusta mucho, pero no va a pasar nada'”.

Dura y contundente con su compañero, María ha afirmado: “Él defendía en todo momento que no pasaba nada y lo sigue diciendo. Pero una imagen vale más que mil palabras. Su discurso es ese y ahora hay que apechugar”.

| Mediaset

María Verdoy, respaldada por otros compañeros

La integrante de Fiesta ha culpabilizado de lo ocurrido al que fuera ganador de Supervivientes. Y este es también el caso de Cristina Porta, aunque ha lanzado un zasca a Carrillo: “Yo tengo claro que la culpa es de Jorge, porque ella es libre, está soltera. Eso sí, Alba desde el minuto uno se le acercaba sin que fuese casualidad”.

Aunque lo más interesante ha sido que en Sálvame, tras emitirse las declaraciones de esta última colaboradora, se ha desvelado algo inesperado. Miguel Frigenti ha sorprendido diciendo: “Entiendo que Cristina respalde a Pérez. En los debates de Secret Story 2 coincidimos como colaboradores los tres y yo vi que él estaba detrás de ella como un baboso”.

| GTRES

Una declaración esta que vuelve a poner en cuestión al protagonista de esta historia. Sí, porque le deja como un 'casanova' del que ahora se ha desvelado su verdadera cara. Pero es que, además, Frigenti ha relatado que, después de la celebración, Jorge y Alba se vieron en casa de Marta López.