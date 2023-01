María Teresa Campos podría perder lo último que tiene en su peor momento

María Teresa Campos está viviendo una situación más que delicada. Y ya no hablamos de su estado de salud que le está dando demasiados quebraderos de cabeza en los últimos tiempos.

Nos referimos a que el hombre de confianza y su mano derecha desde hace 30 años, Gustavo Guillermo, podría haber traicionado tanto a María Teresa como a su familia. Y es que el chófer de la Campos tendría en su poder unos audios espinosos que habría grabado y que podían acabar con el clan.

Las dudas que se ciernen sobre la persona a la que ha hecho más confidencias en las últimas décadas María Teresa Campos son cada vez mayores. Y después de lo desvelado hace unas horas por Kiko Hernández, la situación se ha recrudecido.

María Teresa Campos, a punto de perder al hombre que más quiere

El colaborador de Sálvame, sin cortarse un pelo, se subía al mítico 'pulpillo' para dejar consternadas a las hijas de Maria Teresa Campos y a la veterana presentadora.

Hernández aseguraba que Gustavo habría grabado 1.000 horas de conversaciones de todos los miembros del clan que podían hacer mucho daño a María Teresa. Y es que Gustavo es como si fuese su hijo y este sería un golpe demasiado duro para una mujer que está más débil que nunca.

Lo cierto es que por ahora, Terelu sí ha seguido confiando en este hombre que ha acompañado a María Teresa Campos día tras día en sus quehaceres personales y profesionales.

La matriarca sabe que podría ir a un reality para contarlo todo

Eso sí, queda claro que el chófer ha ganado mucho protagonismo en estas últimas semanas. Muchos ya sospechan que acabe participando en un reality para amortizar todo lo que se está hablando de él. Y es que, de momento, no han salido las pruebas de esas supuestas traiciones a María Teresa Campos.

Supervivientes podría ser uno de los destinos de Gustavo Guillermo y a falta de escasos dos meses para que comience el reality, Telecinco piensa contactarle. Lo podría hacer para proponerle una oferta que veremos si acaba siendo realidad o es un mero rumor ahora que está en la picota.

El caso es que María Teresa Campos está desesperada porque si acepta ir a un reality, sabe que puede contar muchas de sus intimidades delante de toda España.

Además, la presentadora sigue cada día lo que ocurre en el programa donde trabajan sus hijas. Y después de que su amigo Kiko Hernández contase lo que más le duele sobre Gustavo, sabe que puede perderlo para siempre si acaba demostrándose la traición.

La veterana periodista asiste al episodio más doloroso de su hija

Este martes, María Teresa Campos veía como su hija pequeña salía despavorida de las instalaciones de Mediaset tras las amenazas de Kiko Hernández. Este aseguraba que en las citadas grabaciones, Borrego critica a su familia y su imagen quedaba por los suelos.

“Si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague”, lamentaba Carmen Borrego y Kiko le respondía lo siguiente. “No se puede ser tan cerdo y tan sucio”.

La hija de María Teresa se iba del plató, pero Kiko la seguía hasta una sala anexa. “No te tengo ningún miedo, no vengas solo contra mí, que siempre haces lo mismo”, protestaba Carmen, que recibía un mensaje de su hermana y terminaba por romperse del todo.

“Vale ya, habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar. Me habéis jodido la relación con mi hijo y ahora mi familia ¿Qué coño es esto?”, decía mientras abandonaba la sala VIP y enfilaba hacia la puerta para dejar Telecinco y dirigirse hacia su casa.

