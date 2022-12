María Teresa Campos, desolada tras perder a su tercera hija

María Teresa Campos está disfrutando de una merecida jubilación en su domicilio madrileño, lugar que le ha servido de refugio. Cada vez hay más rumores que afectan a su familia y ella ha decidido que lo más acertado es desmarcarse de todo. Carmen Borrego ha visitado a Kiko Hernández en el teatro y ha concedido una entrevista muy significativa.

María Teresa Campos ha descubierto que hay un traidor en su familia: Belén Rodríguez, a quien consideraba una hija más. Ro siempre ha presumido de ser una Campos más, pero la realidad dista mucho de esto. Supuestamente ha hablado muy mal de ellas y ha sacado rédito económico de esta estrecha amistad.

| GTRES

María Teresa ha descubierto que Belén llamó a la prensa para que saliera a la luz un encuentro que era bastante llamativo. Kiko Hernández se reunió con Alejandra Rubio, con quien tiene una nefasta relación, en casa de Campos. Era un secreto hasta que Belén avisó a unos reporteros, a cambio de dinero, y después acusó a Alejandra Rubio de ser “la topo”.

María Teresa, según cuenta la revista Semana, ha dado todo por perdido y no quiere participar en el espectáculo de Belén Ro. Carmen Borrego ha reconocido que la presentadora está afectaba porque era una segunda madre para la tertuliana.

“Yo también pienso que a mi madre le han hecho daño, pero ella está al margen de todo. Para ella Belén era una hija, pero está al margen y debe seguir al margen”, comenta Borrego. Reconoce que la situación familiar es delicada, pero ha hecho una apuesta: Ro y Kiko Hernández terminarán haciendo las paces.

María Teresa Campos se ha llevado un gran disgusto

María Teresa, según ha contado su nieta Alejandra, está atravesando un momento delicado en lo que a salud se refiere. Carmen asegura que no quiere pronunciarse sobre Belén, pero admite que es un tema que le ha hecho mucho daño. Era una tercera hija para ella: han trabajado juntas y fuera de cámaras disfrutaban de una relación muy personal.

| Europa Press

Campos pensaba que conocía a Rodríguez, pero se equivocaba por completo, al igual que también se ha equivocado Kiko Hernández. La diferencia, según la hermana de Terelu Campos, es que ellos se van a reconciliar antes o después. Considera que debe pasar un tiempo, pero está convencida de que en unos meses estarán riéndose de todo.

“Belén y Kiko se van a reconciliar, estoy convencida, aunque sé que se han dicho muchas cosas. Yo también he pasado por cosas y ahora me hablo con todo el mundo, primero tiene que sanar la herida y luego empezar a construir. Pero yo no creo que esa amistad entre ellos esté destruida porque han ido muchos años y se han querido mucho”.

María Teresa ha protegido a la pequeña de la casa

María Teresa está al lado de Alejandra, una de las grandes damnificadas de la guerra entre Belén y las Campos. La joven ha sido acusada de traicionar a su familia y este dato es completamente mentira. Nunca llamó a la prensa para que le pillaran entrando en el domicilio familiar.

“Entiendo que mi sobrina Alejandra esté decepcionada con Belén porque le acusó de algo que no había hecho y eso es duro. Tengo claro que Alejandra no ha llamado a la prensa, como dice Belén, ni en el momento que ella dice ni en ninguno. Alejandra es una niña absolutamente discreta y ella habla desde el corazón, ella piensa que a mi madre se le ha hecho daño”, dice Carmen.