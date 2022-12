Se burlan de María Patiño por lo que podría esconder en su dormitorio

María Patiño es muy activa en redes sociales y esto la ha llevado a ver la broma que se está haciendo sobre ella en Twitter. Se trata de una burla que ha aparecido tras compartir ella una foto junto a Rocío Carrasco. En concreto, se ha hecho un montaje de la habitación de la periodista en la que, por supuesto, tendría la citada imagen sobre el cabecero de su cama.

Y no solo esto, también en dicho cuarto tiene otras dos presencias muy importantes de las que no duda en presumir constantemente. Nos estamos refiriendo a sus mascotas.

María Patiño provoca la broma

La presentadora de Socialité presentó el pasado viernes el Mediafest Night Fever junto a Adela González sustituyendo así a Jorge Javier. Este trabajo llevó a María a volver a coincidir en un plató con Rocío, que es concursante del formato. Y tan encantada estaba con la situación que no dudó en hacerse una foto con Carrasco, caracterizada como el cantante Micky, y luego subirla a las redes sociales.

En efecto, la compartió en las stories de su cuenta de Instagram. Imagen que acompañó de la canción de Tina Turner The Best (La mejor) dejando patente que la hija de 'La Jurado' es lo más.

El gesto de Patiño provocó rápidamente la reacción de muchos tuiteros que se burlaron de ella por presumir de encuentro. Y hubo uno de ellos, David Cereceda, que no dudó en bromear creando un montaje del hipotético cuarto de la periodista. Montaje en la que la mencionada instantánea es la que preside la habitación, pues está encima del cabecero de la cama.

Pero es que además no le faltó otro detalle importante a la broma. Así, a modo de los leones del Congreso de los Diputados, la estancia está 'custodiada' por las chinchillas de María. Mascotas de las que ha hablado continuamente en Sálvame y de las que no está dispuesta a desprenderse aunque la Ley de Bienestar Animal exponga que no son animales domésticos.

Tal es la pasión que ella siente por estas que, tras la salida adelante de la mencionada legislación, ha pronunciado unas palabras contundentes. Exactamente ha dicho: “Si yo no sé a dónde van o quiénes las van a cuidar, se quedan conmigo. Y si es necesario, pues nos vamos las tres a la cárcel”.

María Patiño y las reacciones al divertido montaje

La presentadora de Sálvame ha visto que se ha generado revuelo con la broma que se le ha hecho. Broma que ella ha sido la primera en retuitear e incluso en reírse de la misma.

Y como María han hecho otros muchos internautas, que han dejado mensajes como “Qué arte” y “Ay, que me meo con las ratas”. En esta misma línea encontramos otros como “Jajaja está muy bien”.

Eso sí, hay ciudadanos que se han fijado en otros detalles de la burla o que echan en falta algunos. De ahí comentarios como “Menuda cama para Maripaty, le debe parecer la Plaza Roja de Moscú” y “Falta el altar a Jorge Javier”.

Tampoco podemos negar que hay quienes han aprovechado el montaje de su cuarto para arremeter contra ella y contra Rocío. Lo han hecho con palabras como: “Qué falsa es la Patiño. Ha dicho tantas cosas malas de Carrasco y ahora aparecen juntitas, madre mía, qué falsas”.

