María Patiño decide contar que ha sufrido abusos

María Patiño ha dejado muy tocada a toda la audiencia de Sálvame cuando ha confesado que sufrió abusos en su día. Este hecho es algo que, sin ninguna duda, no puede olvidar y le ha quedado marcado para toda su vida.

En el plató de Telecinco se estaba hablando sobre la presunta agresión sexual a la artista Jedet en los Premios Feroz por parte del productor Javier Pérez Santana. Un episodio que ha sido reprobado por el mundo del cine y que en las últimas horas ha provocado las diferentes reacciones de famosas, como la influencer Paula Echevarría.

Paula aseguraba que por fin había llegado el momento de que este tipo de agresiones sexuales no quedasen impunes. Y se alegraba de que alguien hubiese tenido el valor en denunciar estas supuestas agresiones por las que próximamente será juzgado el citado productor de cine.

María Patiño denuncia que sufrió acoso hace años

"Me alegro tanto que haya un freno al baboso de turno... Mil veces en mi vida he querido ir al baño en una discoteca y lo he evitado por lo que significaba cruzar la marabunta. Así que olé, si le van a poner freno ya a los babosos de turno, olé", sentenciaba María Patiño.

A la vuelta del vídeo, María Patiño no ha podido callarse y ha contado una experiencia que sufrió cuando era joven. Un testimonio que ha dejado sin habla a todos sus compañeros, que no esperaban escuchar un hecho tan desgarrador.

Y es que el acoso que ha sufrido María Patiño no se lo desea ni a su peor enemigo. La gallega ha contado por encima lo sucedido, aunque sin desvelar el nombre del abusador en ningún momento.

"Estaba empezando Periodismo y la otra persona tenía poder", empezaba contando este jueves en el plató de Sálvame.

El testimonio de María Patiño que no deja indiferente a nadie

Además, Patiño ha sido sincera y afirmó que ya le había contado esta desagradable historia a varias amigas, como es el caso de su compañera de trabajo Gema López.

Patiño no se ha cortado a la hora de aplaudir a estas mujeres que, de una vez por todas, se han atrevido a no quedarse calladas. Y ya se han puesto a denunciar este tipo de acoso recurrente. Unos actos que estaban demasiado infiltrados en nuestra sociedad, igual que denunció hace unos años, en una gala de los Premios Feroz, el actor Julián López.

"Admiro a las mujeres que empiezan a tener el valor de denunciar. Yo no he tenido valor", continuaba la televisiva. Para la colaboradora gallega, ninguna excusa puede justificar lo que haga el agresor.

"Me da igual si tiene una copa de más o te metes en el baño, es tan indignante", ha sentenciado en pleno directo María Patiño.

Lo sucedido en los Premios Feroz puede marcar un antes y un después

Hay que recordar que el productor Javier Pérez Santana fue acusado de agresión sexual por la artista Jedet en la fiesta posterior a los Premios Feroz. Una gala que se celebró el pasado 28 de enero en la ciudad de Zaragoza.

A altas horas de la madrugada, Pérez Santana fue detenido por la policía local y horas después quedaba en libertad con cargos. Además, otro individuo que acudió a esa fiesta multitudinaria, también ha sido denunciado por estos mismos hechos.

De momento, no se conoce la identidad del mismo, pero todo hace pensar que su nombre saldrá a la palestra en los próximos días. Hay que recordar que aquel episodio tuvo una férrea respuesta por parte de María Guerra, directora de estos Premios Feroz que llegaban este año a su 10ª edición.