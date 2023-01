Marisa Martín Blázquez no aguanta más y pronuncia la frase que cambia todo

Marisa Martín Blázquez ha vuelto a hacer gala de su formidable profesionalidad para dar una noticia que ha cambiado todo. No aguanta más mentiras ni rumores sin fundamento, así que ha dado un paso adelante para contar lo que sabe de Íñigo Onieva. Ha podido hablar con él y por el momento no contará si se ha reconciliado con Tamara Falcó, pero ha aportado otro dato.

Marisa Martín Blázquez asegura que el empresario está mucho más fuerte que hace unos meses, cree que “se ha empoderado”. Cada vez son más los que aseguran que ha vuelto con la hija de Isabel Preysler, pero él no quiere dar ninguna información. Sí ha reconocido que se encuentra bien y que la tormenta mediática ya forma parte del pasado.

Marisa colabora en El Programa de AR, espacio que ha lanzado a la luz la información: supuestamente la reconciliación está cerca. El periodista Antonio Rossi asegura que Hugo y Tamara hablan de forma constante, por eso han solucionado sus problemas. Martín Blázquez le ha dado la razón a su compañero y ha asegurado que el joven “está muy contento”.

Marisa siempre se ha caracterizado por contar la verdad, por eso no soporta más mentiras y exige que sus compañeros sean rigurosos. Es cierto que hay un acercamiento entre la expareja, pero la reconciliación no está confirmada y decir lo contrario es mentir. De hecho Isabel Preysler no estaría de acuerdo con la posibilidad de que su hija vuelva con el empresario.

Martin Blázquez tiene mucha información al respecto y no le ha temblado la voz a la hora de dar su opinión. Respeta al resto de tertulianos de Telecinco, pero sus datos no coinciden con las noticias que están dando en muchos programas. Según ella, el antiguo yerno de Preysler se encuentra perfectamente y ya no se siente tan odiado por los medios.

Marisa Martín Blázquez prefiere ser sincera

Marisa ha contado lo que sabe para dejar claro que el ex de la marquesa de Griñón no está hablando a cambio de dinero. “El otro día hablé con Íñigo y no quiso pronunciarse al respecto de todo esto, se va a mantener en esa línea”. Considera que es la única forma de no llamar la atención de los medios equivocados, hay muchos que buscan venganza.

“La actitud que le noté hablando no fue ni mucho menos la de otras veces, estaba mucho más contento, mucho más empoderado. Por lo que me dicen se está dejando querer”, comenta haciendo alusión a la nueva vida del joven emprendedor. Este dato contradice lo que cuenta Antonio Rossi, quien asegura que quiere volver con Tamara.

Martin Blázquez cuenta con el apoyo de otros informadores y una de las que se ha pronunciado a su favor ha sido Leticia Requejo. “Cuando Íñigo y Tamara dejaron la relación, una de las primeras cosas que hizo Onieva fue bloquear a su ex en sus redes sociales. Pues bien, Íñigo Onieva ya ha desbloqueado a Tamara en sus redes”, explica para dejar claro la falta de rencor.

Marisa Martín Blázquez confía en sus informadores

Marisa sabe que hay datos contrarios, pero ella confía en su informador. No se atreve a decir si la expareja vuelve a amarse, pero sí que ya no se llevan tan mal. Han llegado a un acuerdo y se han dado cuenta de que lo más acertado es dejar de luchar delante de los periodistas.

La colaboradora irá informando según reciba nuevos detalles, todos están muy pendientes de ella. Es una de las mejores para hablar de estos temas.

