María José Campanario vuelve a estar preocupada por un motivo muy triste

María José Campanario en los últimos meses ha estado preocupada por su salud y también por la 'persecución mediática' de su hija Juls. Y ahora lo está por otro motivo que también está relacionado con la joven. Se trata de una cuestión grave y dura al mismo tiempo.

Lo que ha sucedido es que la primogénita de María José ha visto que su exnovio se ha saltado la orden de alejamiento que tiene respecto a ella. Una situación realmente peligrosa que, como es lógico, ha provocado un auténtico desasosiego tanto en la afectada como en toda su familia.

Eso sí, rápidamente se han tomado medidas para que esto no vuelva a suceder.

María José Campanario sabe el origen de esta complicada situación

La mujer de Jesulín es conocedora de que en octubre de 2021 Juls vivió uno de los peores momentos de su vida. Acudió a una fiesta de Halloween con su novio en aquel momento, Álex Balboa, y allí coincidió con su ex, Brayan Mejía. Este encuentro se saldó con una discusión entre los chicos en la cual intercedió ella.

La hija de María José, al intentar frenar la trifulca, acabó recibiendo un empujón de Brayan. Empujón que le hizo caer al suelo y sufrir algún daño. Por esta razón, la chica denunció lo sucedido en comisaría y el juez estableció una orden de alejamiento de su ex sobre ella.

María José Campanario conoce el quebrantamiento de la orden de alejamiento

La cuñada de Víctor Janeiro se ha asustado muchísimo cuando se ha enterado de que Mejía se ha saltado la orden que tiene impuesta. Según se ha contado en Ya es mediodía, lo hizo a finales de 2022 acudiendo a un partido de fútbol en el que estaba Juls. Esta se encontraba viendo un encuentro de su actual pareja, Tommy Rossi.

En palabras del abogado de la hija de María José, Antonio González Zapatero, Brayan intentó acercarse a la joven al finalizar la competición. Una situación que, como es lógico, la asustó, por lo que tuvieron que intervenir sus amigos.

En Ya es mediodía, la redactora que ha recabado la información ha contado que “tanto Juls como su familia se llevaron un susto muy grande. Aconsejados por el abogado han vuelto a denunciar que se ha roto la citada orden de alejamiento”.

De igual modo, Campanario ha visto que también ha explicado algo más. Ha dicho: “Si hasta ahora la jueza estaba decidiendo si había o no juicio, con esto que ha pasado recientemente es probable que el juicio sí se produzca”.

María José ha sido testigo de que Alexia Rivas le ha preguntado a su compañera qué pretendía el exnovio acudiendo al partido. Y la respuesta ha sido esta: “A mí lo que me cuentan es que como no hay contacto, lo que pretendía era hablar con ella. Es que él aparece directamente en la grada, por lo que si es que la ve, no tendría que haberse acercado a hablar luego”.

Palabras ante las que Isabel Rábago, que hace poco se ha convertido en abogada, ha decidido dar un dato. Ha afirmado: “Las órdenes de alejamiento son inquebrantables, independientemente de la intención. Por esta razón, lo hecho le puede llevar incluso ahora a acabar en prisión”.

Campanario y todo el clan Janeiro seguro que están preocupados por la situación que está viviendo Juls, pues no es plato de buen gusto. No obstante, confían en que la justicia tome las medidas oportunas para que la joven no tenga que volver a vivir un momento tan complicado.

