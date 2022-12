María José Campanario pierde esta fortuna cada mes por culpa de su hija

María José Campanario está especialmente centrada en el cuidado de su hijo pequeño, Hugo, que nació este 2022. Pero esto no quita que esté pendiente de todo lo que tiene que ver con sus otros vástagos. En concreto, de la mayor, Julia, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para la familia.

Sí, porque la joven no ha dejado de ser noticia por sus escándalos amorosos. Y a esto hay que añadir que a sus padres les cuesta mensualmente 6.000 euros. Al parecer, según han desvelado en Sálvame, es el dinero que le pagan para que viva sin necesidad de dar exclusivas o participar en un reality.

María José pierde una fortuna todos los meses por culpa de la joven y, según se ha demostrado, ella no ha cumplido con su parte. Sigue protagonizando revuelos.

María José Campanario, perpleja ante el comportamiento de Julia Janeiro

La mujer de Jesulín de Ubrique es consciente de que su hija al cumplir la mayoría de edad ha despertado el interés de la prensa. Ella por el momento ha optado por convertirse en toda una influencer y prefiere mantenerse alejada de los medios. Medios con los que ha tenido más de un encontronazo.

Y ahora María José ha visto que la chica ha vivido otro momento de tensión con los reporteros. Todo ha sucedido cuando estos han querido preguntarle cómo está pasando estas fiestas. Lo han hecho en el aeropuerto, donde ella ha llegado con su novio, Tommy Rossi, tras pasar unos días en Milán.

Julia no solo no les ha atendido, sino que ha sacado a relucir una actitud altiva y modo 'diva' que no se ha entendido. Así, se ha tapado la cara con el abrigo para no ser grabada, ha huido de ellos e incluso les ha llegado a decir que eran unos pesados. Un comportamiento este que ha estado absolutamente fuera de lugar.

María José Campanario pierde este dinero todos los meses

La cuñada de Víctor Janeiro ha visto que la actitud de su primogénita con la prensa ha creado indignación, especialmente a Kiko Hernández. Este, tras emitirse en Sálvame las imágenes de la chica en el aeropuerto, no ha dudado en arremeter contra ella con gran vehemencia. Lo ha hecho diciendo: “Está el hijo de famoso, el hijo tonto de famoso y luego está la hija de Jesulín y Campanario”.

“No se puede ser más tonto y más absurdo. Lo fácil que es decir: 'Buenas tardes, vengo de viaje y estoy un poco cansada, gracias por esperarme y recibirme' y luego coge un ascensor y se pira. Pero como no te da, tienes que montar el show, ponerte el abrigo por ahí”.

A esto ha añadido: “¿Qué ha inventado esta, la penicilina? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho para estar ahí y para que compañeros estén pasando frío esperándote en la puerta de un aeropuerto?”.

Tal es el enfado que ha sentido el colaborador que, como María José ha visto, no ha dudado en sacar a la luz los 'trapos sucios' de Julia. Y es que ha procedido a desvelar cuánto les cuesta a sus padres mantenerla. Ha afirmado: “Cuando papá y mamá no te daban dinero para ponerte pecho y más cosas, entonces llamabas para negociar un reality con Telecinco”.

“Ahora como ya te dan dinero y te ingresan 6.000 euros todos los meses ya no necesitas Mediaset. Se ha planteado ir al Deluxe, a La Isla de las Tentaciones, a Llama a Kiko, a todos los programas".

