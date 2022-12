María José Campanario, sin palabras al escuchar a su cuñado

María José Campanario está centrada en cuidarse y también en hacer lo propio con su hijo pequeño, Hugo. Pero seguro que ha encontrado tiempo para ver el paso de su cuñado Víctor Janeiro, que participó en el reality Pesadilla en el Paraíso. Es más, está muy contenta de que se haya convertido en el flamante ganador de la edición.

Lo que posiblemente no le haya gustado a Campanario es que Víctor ha tenido un gesto de cariño hacia Belén Esteban. Y es que no ha dudado en agradecerle que le haya dado su apoyo públicamente.

De esta manera, María José Campanario ha visto que Víctor Janeiro ha acercado posturas con la madre de la primera hija de su marido. Famosa con la que ella ha tenido más de un encontronazo.

María José Campanario, perpleja ante las declaraciones

María José Campanario posiblemente habrá seguido atentamente el concurso del menor de los Janeiro. Un formato en el que él se ha mantenido alejado de las polémicas y donde se ha centrado en trabajar. Aunque, por supuesto, también ha dado declaraciones 'jugosas', como las referentes a sus hermanos.

La madre de Julia Janeiro es consciente de que su buen talante y no haber entrado en peleas ha hecho que Víctor se proclame ganador. Y estará muy feliz porque haya sido así. Lo estará tanto por él como por toda la familia, que seguro que lo va a celebrar como se merece.

Eso sí, con lo que María José Campanario estará a disgusto es con lo que el hermano de Jesulín ha dicho después de su triunfo. En concreto, lo que ha hecho él es acordarse de la que fue su excuñada, Belén Esteban, dándole las gracias por su apoyo. Y es que ella estos días en Sálvame no ha dudado en abogar porque fuera el triunfador del reality.

Le han preguntado a Janeiro por el apoyo de la colaboradora. Al respecto, ha dicho: “La verdad es que se lo agradezco, porque todo el apoyo siempre sirve. Si es así, le mando un beso fuerte y agradecido siempre”.

María José Campanario descubre las intenciones de Víctor

María José Campanario, si ha visto la citada entrevista a su cuñado, habrá escuchado que él ha hablado además positivamente de su paso por Pesadilla en el Paraíso. Lo ha hecho diciendo: “La experiencia ha sido muy buena. Me llevo momentos muy buenos con mis compañeros, me han respetado y he podido convivir con todos ellos”.

“Al final, en definitiva, he hecho lo que se espera de un reality, que es poderlo sobrellevar. No me imaginaba nunca que lo iba a ganar, simplemente me he comportado como yo soy y mira hasta dónde he llegado. Así que me voy muy agradecido y con el cariño de muchos compañeros”.

A lo que el cuñado de María José Campanario ha añadido: “Solo me queda darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado y que me ha votado. Gracias a ellos estoy aquí”.

En este punto, María José Campanario ha visto que él ha querido destacar el papel que ha hecho su mujer, Beatriz Trapote, como su defensora. En este sentido, ha afirmado con rotundidad: “Me ha defendido muy bien y está muy guapa. Era mucho tiempo fuera ya de casa y tenía muchas ganas de reencontrarme con ella”.

La pareja de Jesulín ahora estará esperando que Víctor vuelva a El Bosque para que toda la familia se reencuentre con él. Algo que él desea mucho, como ha reconocido: “Esta Navidad la voy a pasar con mis niños y con mis sobrinos, por supuesto. Tengo ya muchas ganas de ver a los peques”.

