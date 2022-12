María José Campanario desaparece en una fecha señalada y saltan las alarmas

Desde que María José Campanario se convirtió en mamá por segunda vez, la odontóloga desapareció por completo de los medios de comunicación. Ahora, las nuevas informaciones confirman que María José Campanario ha faltado a una fecha más que señalada: el reencuentro con Víctor Janeiro y Beatriz Trapote.

El diestro se proclamaba ganador de Pesadilla en el Paraíso y tras finalizar el concurso el cuñado de María José Campanario confesaba sus deseos de volver a ver a toda su familia. Víctor es muy familiar y mantiene una gran relación con todos sus hermanos. Pero los últimos acontecimientos apuntan a que aún no se ha reencontrado con Jesulín y María José, y rápidamente han saltado las alarmas.

Campanario ha hecho saltar las alarmas y ahora le acusan de estar en crisis con su familia. Ella no se ha pronunciado, pero su cuñado Víctor quizá sí lo haga. Es cierto que no hay ningún dato contrastado para decir que la familia tenga problemas.

María José Campanario y Jesulín no se han reencontrado con Víctor

Víctor sorprendía a todos con su fichaje en Pesadilla en el Paraíso. El diestro siempre había coqueteado con la televisión pero nunca se había atrevido a dar el paso de participar en un reality. Sin embargo, gracias al concurso de Telecinco, los espectadores hemos conocido una faceta de lo más desconocida del torero.

El hermano de Jesulín de Ubrique se hacía con el cariño de todo el público y consiguió convertirse en el ganador del reality. Víctor se entregó por completo a la edición y demostró que no tuvo ningún problema en desnudarse por completo ante la audiencia.

El diestro profundizó sobre la gran relación que mantenía con todos sus hermanos, en concreto, con el marido de María José Campanario. Uno de los grandes momentos que protagonizó Víctor en el reality fue cuando recordó la tierna infancia que vivió junto a todos ellos:

"Se peleaban por dormir conmigo, me hacían hasta llorar. Me tenía que acostar todas las noches con uno. Mis hermanos cuentan conmigo para todo. Jesulín quiere que todo el día esté con él, no sabe hacer nada sin mí", contaba el diestro.

Estas palabras fueron respaldas por Beatriz Trapote desde el plató de televisión. Y es que, según reveló Víctor, la relación con Jesulín es de lo más estrecha. Por ello ha sorprendido tanto que aún no hayan protagonizado un reencuentro tras la salida tan esperada de Víctor del concurso.

Según hemos podido conocer a través de las redes de Beatriz Trapote, el diestro ya ha aprovechado estas fechas tan señaladas con sus hijos y su mujer. También con su madre, Carmen Bazán.

Beatriz Trapote publicaba una emotiva instantánea donde se había reencontrado toda la familia para disfrutar de uno de los mejores planes: ir al circo. La periodista publicaba una storie con toda la familia junta, eso sí, ni María José Campanario ni Jesulín estaban presentes.

Campanario se ha ausentado en una fecha clave y ha hecho sonar las alarmas. Cada vez son más los que hablan de crisis familiar, aunque no hay confirmación por parte de la familia.

Esto ha levantado muchas especulaciones sobre si todavía Víctor no se habría reencontrado con Jesulín y Campanario, pese a la gran relación que afirmaba tener.

María José Campanario, alejada de todo lo público

Tras ser madre del pequeño Hugo, María José y Jesulín concedieron una entrevista para ¡Hola! donde confirmaron sus planes de alejarse del mundo mediático. Tras tantos años en el ojo público con alguna que otra polémica, el matrimonio decidía preservar mucho más su intimidad.

Fue hace unos meses cuando una fuente muy cercana al entorno aseguró que María José buscaba "vivir alejada de todo y centrarse en el cuidado de su familia".

