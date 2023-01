María Jiménez, muda al escuchar a su hijo hablar sobre el infierno que vivió

María Jiménez es una de las grandes figuras de la cultura de nuestro país. La cantante siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y ser una fiel defensora de los derechos de la mujer. En reiteradas ocasiones, María ha denunciado públicamente el infierno que supuso su matrimonio con Pepe Sancho.

Sin embargo, su hijo, Alejandro Jiménez, nunca se había pronunciado de manera tan explícita sobre lo que vivió en esa casa cuando era pequeño. Este se sentaba anoche en el plató de Sábado Deluxe para contar en primera persona todo lo que vivió.

María Jiménez se habría quedado sin palabras al escuchar las palabras de su hijo en televisión. Y es que Alejandro dejó impactantes titulares en su última entrevista.

María Jiménez sabe que lo que vivió su hijo

Alejandro Jiménez sorprendió a todos sentándose en el plató de Sábado Deluxe.

Alejandro tenía claro que iba dispuesto a contarlo todo y relatar el auténtico infierno que vivió desde pequeño. Él fue el pilar fundamental de su madre, gracias a él "ella pudo quitarse las vendas de los ojos".

El matrimonio entre María Jiménez y Pepe Sancho acaparó la atención de la prensa rosa del momento, y estuvo marcado por la toxicidad.

El actor le fue infiel a al artista en reiteradas ocasiones. En casa se vivía pelas constantes, celos y deslealtades. Algo que Alejandro Jiménez, fruto del matrimonio, vivió desde muy pequeño.

Según ha revelado Jiménez, las personalidades de sus padres eran muy distintas, y nunca llegaron a entenderse. Él era el encargado de apaciguar la situación. "Eran dos caracteres muy complicados, dos trenes que chocan y es desagradable. Estaba todo el día apagando hogueras en casa", revelaba en Sábado Deluxe.

El joven se abrió por completo sobre la relación de sus padres. Alejandro reveló algunos de los pasajes más turbulentos que se vivieron en esa casa.

Alejandro contó el momento en el que descubrió que su padre le había sido infiel a su madre. Además, reveló cómo se lo contó. "Fue en la presentación del disco de Sabina, volvimos al piso de Gran Vía con unas copas y tuvimos una de esas conversaciones entre madre e hijo", comenzaba contando Jiménez.

"Pensé 'a esta mujer no le puedo mentir, tengo que quitarle la venda', pero al día siguiente era una bomba y mi madre lo contó todo. Le dije 'mamá, tienes motivos para sentirte mal y estar celosa. Estás mosca con razón, hay otra y yo los he pillado dos veces", reveló.

María Jiménez siempre estuvo a su lado

Alejandro Jiménez no dudó en enfrentarse a su padre cuando lo descubrió: "Siento como que le he delatado, pero tienes que ser el tío más torpe del mundo para tener a una novieta y llevarla a la casa donde tu hijo puede llegar. Tenía llaves", confesaba ante los colaboradores del programa.

Alejandro veía como se encontraba en medio de los dos, y, finalmente, se convirtió en la auténtica víctima de la separación de sus padres. "Yo era joven y no entiendes, lo odiaba. Me dio la educación que supo, colegios de pago pero no he tenido una relación fuerte... La separación fue horrorosa, me frieron la cabeza, yo estaba en medio", sentenciaba.

Alejandro aseguraba que, finalmente, pudo perdonar a su padre antes de morir: "A mi padre le perdoné cuando se murió... A veces te enfadas, otras no", confesó.

