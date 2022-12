María Bernardeau, la desconocida hija de Ana Duato que esconde un secreto

María Bernardeau viene de una familia dedicada a la interpretación. Tanto su madre como su conocido hermano, Miguel, han cosechado grandes éxitos en la pequeña pantalla. Y ella parece ir por el mismo camino.

La joven mantiene una muy buena relación con Aitana Ocaña, aunque esto podría cambiar después de la sonada ruptura entre ambos artistas. María Bernardeau ha encontrado en su hermano un nexo de unión entre las dos chicas. Y su vínculo ha sido tan estrecho, que se podrían considerar como hermanas.

Sin embargo, ahora todo parece haber cambiado entre ambas. María Bernardeau ya no encontrará tantos momentos para poder coincidir con su querida amiga. En este último año, ambas han compartido viajes, anécdotas, comidas y muchas alegrías: ahora todo podría quedar para el recuerdo.

La vida de María Bernardeau, un antes y un después

María Bernardeau goza ya de la mayoría de edad, algo que ha permitido a Aitana poder llevársela consigo a eventos y fiestas. Juntas lo habrían pasado genial. Como cuñadas que eran y jóvenes, la diversión no les ha faltado.

Sin embargo, Aitana llegó a su vida mucho antes de cumplir los 18, exactamente 4. La menor de Ana Duato ha encontrado en la cantante una confidente e incluso una hermana mayor.

Y es que pareciera que Aitana y Miguel iban a durar toda la vida. La extriunfita incluso se compró una casa cerca del domicilio familiar de este, una compra que les facilitaría poder verse día tras día. Pero todo ha acabado en nada, ahora la artista estaría viviendo sola.

Miguel Bernardeau habría abandonado el domicilio que compartían juntos. El joven habría regresado a casa de sus padres. Un hecho que ha causado gran revuelo en el mundo mediático.

La pequeña de la familia, por su parte, está siguiendo los pasos de su núcleo familiar. Por ahora, uno de sus papeles más conocidos ha sido uno en la serie Cuéntame. María Bernardeau y el hijo de Imanol Arias protagonizaron a unos pequeños Merche y Antonio en la temporada 21.

Aunque ya la vimos en un rol similar en la temporada 18. En ese momento, la joven tenía solo 13 años.

Una tregua en su vida personal

Y es que la expariente de María Bernardeau ha tenido que acudir a un evento para poder hablar con periodistas personalmente. Aitana les ha rogado que, por favor, puedan dejarla en paz en estos duros momentos.

"Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Yo estoy sola y lo paso muy mal, tengo mucho miedo."

Sobre su ruptura, como es habitual, no se ha pronunciado, ya que forma parte de su vida privada. "Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal, que nunca cuento nada personal, y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora."

