Manuel Díaz, a la luz cómo quiere hacerse rico tras dejar los toros

Manuel Díaz'El Cordobés' ha dejado al descubierto sus planes de futuro. Y es que, acaba de salir a la luz como piensa seguir manteniendo su estilo de vida después de abandonar el mundo del toreo.

Este martes, 22 de noviembre, el diestro acudió a sus redes sociales para anunciar una importante decisión que había tomado en relación con su carrera profesional.

| Europa Press

Después de 30 años dedicado en cuerpo y a alma a la tauromaquia, Manuel Díaz llegó a la conclusión de que su etapa como torero había llegado a su fin.

A través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, el padre de Alba Díaz explicó los motivos que le llevaron a tomar esta importante determinación.

"El próximo 2023 es un año especial para mí. Cumplo 30 años de Alternativa y va a ser mi última temporada como torero en activo", escribió Manuel Díaz en la descripción del post.

Y, aunque asegura que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión", no pudo evitar ponerse nostálgico al recordar todos los momentos buenos que le ha dado su profesión. "Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy".

"No estoy triste. Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar un ciclo y cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", se puede escuchar en el vídeo que acompaña al texto.

Además, aseguró que su ilusión es despedirse delante de un toro, porque "el toro me ha dado todo". "Me ha dado una calidad de vida, una ilusión y ha hecho de mí la persona que soy hoy en día".

| Instagram @elcordobesoficial

Así que, como broche de oro a su larga trayectoria profesional, ha programado un año lleno de espectáculos que se celebrarán en "los ruedos emblemáticos que me han hecho llegar hasta donde estoy ahora".

Manuel Díaz no quiso finalizar el comunicado sin antes agradecer a todos sus seres queridos el apoyo que le han brindado durante estos 30 años. "Mucho agradecimiento a mi gente, a mi familia, a la familia taurina, compañeros, ganaderos, empresarios, apoderados y toreros de plata, que siempre han estado a mi lado".

Ahora, ha salido a la luz el plan B con el que el diestro tiene pensado mantener su patrimonio cuando se jubile el año que viene.

Manuel Díaz ya tiene su futuro pensado

Manuel Díaz va a cumplir 55 años el próximo 30 de junio de 2023, la edad media a la que se jubila un torero. Por eso, y después de lidiar con más de 1000 toros y llevarse algún que otro susto, ha decidido poner fin a su carrera profesional.

Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, el padre de Alba Díaz ha decidido invertir parte de su patrimonio líquido en un nuevo y próspero negocio.

Con el fin de seguir manteniendo su estilo de vida, Manuel Díaz ha optado por apostar en las energías renovables y la sostenibilidad del medio ambiente.

| Europa Press

Como todo buen empresario, el diestro no solo se ha centrado en mover su dinero, sino que, además, se ha formado con cursos, seminarios y conferencias a las que lleva acudiendo desde hace dos años.

Esta decisión ha supuesto un gran respiro para Virginia Troconis. Hace unos días, Esdiario tuvo la oportunidad de hablar con la mujer de 'El Cordobés' y les confesó que esta decisión va a suponer una mejoría dentro del núcleo familiar.

"Ahora ver que nuestros hijos van creciendo y evolucionando en la vida, nos hace estar más tranquilos, más serenos, es ahora cuando Manuel y yo podemos dedicarnos más tiempo a nosotros como pareja".