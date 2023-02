Manuel Díaz confirma los rumores sobre su padre y estalla la polémica

Manuel Díaz, que este año va a celebrar su 30 aniversario como torero y que va a retirarse, ha sido invitado a un evento taurino. En él ha hablado de su profesión, pero tampoco ha tenido reparos en hacer referencia a su vida personal. En concreto, ha reconocido la relación que actualmente tiene con su padre, sobre la que se ha rumoreado mucho últimamente.

Sus palabras han dejado claro que entre los dos hay más acercamiento, pero, como indicaban algunas especulaciones, no el que se podía esperar. Lo dicho, como es lógico, ha generado revuelo, pues se creía que ‘El Cordobés’ ‘originario’ había decidido, por fin, dar el paso de la reconciliación. No obstante, las palabras de Manuel indican que no ha sido así del todo.

Manuel Díaz reconoce la situación

El exmarido de Vicky Martín ha acudido, como recoge Chance, a las ‘XXI Lecciones Magistrales’ sobre tauromaquia que se han celebrado en la Real Maestranza. Allí ha dado su punto de vista sobre la profesión y ha dado a conocer su experiencia. Entre otras cosas, ha contado lo que luchó para convertirse en matador y ayudar a su madre a salir adelante.

Pero, como era inevitable, en esta cita se ha puesto sobre la mesa la figura de su padre, quien siempre rechazó reconocerlo como hijo. Solo un juez consiguió que se estableciera que era vástago legal de aquel. Al respecto de su difícil camino y de esta situación ha afirmado: “Me he tirado una vida convenciendo a la gente que creyera en mí”.

“Lo bonito de esta vida es el camino y, ante lo evidente, no tengo rencor. Los reconocimientos de los demás no son tan importantes, yo sí me reconozco quién soy. Me siento querido, respetado y muy realizado”.

| España Diario

Asimismo, sobre su progenitor ha afirmado: “Nunca en la vida se me ocurriría llevarme dinero de ese hombre. Yo sí sé lo que cuesta ganar el dinero para que nadie te lo pueda quitar”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

La prensa ha querido saber sobre el rumoreado encuentro entre los dos y su respuesta ha sido clara: “No pierdo la esperanza de estar juntos. De momento, estamos en la vida y la vida cada día te depara una cosa nueva, nunca se sabe. Todavía hay tiempo, hay cosillas, todo en su tiempo y despacio”.

“Lo más bonito es que los dos sabemos algo que es muy importante. Sí, que si él me llama, yo voy”.

De esta manera, Manuel ha dejado claro que, a pesar de acercamiento entre él y su padre, la realidad es que no están tan juntos como a él le gustaría. Eso sí, no descarta que las cosas cambien para mejor.

Manuel Díaz habla de más miembros de su familia

El esposo de Virginia Troconis también ha sido preguntado por otros miembros de su clan. En efecto, por el hecho de que su hija mayor, Alba, parece que ha vuelto a encontrar el amor.

| Instagram

Sobre este asunto, Manuel ha afirmado: “Viendo a mi hija feliz, yo estoy feliz. Los jóvenes hoy tienen que experimentar y tienen que vivir sus amores, sus desamores. Yo en todo lo que puedo ayudarla, la ayudo”.

“Evidentemente, tiene que experimentar. Así es la vida”.

Asimismo, ha confesado que le gustaría que ella y sus otros dos vástagos, Manuel y Triana, le acompañen en algunas de sus últimas corridas. Ha dicho: “Intentaré torear 12 o 13 corridas en sitios donde me sienta muy a gusto. Así me despediré del toreo para que mis hijos también puedan ver eso de su padre”.

“Quiero que me acompañen en algunas ocasiones, que puedan estar a mi lado y que puedan ver eso de mí. Creo que va a ser un recuerdo muy bonito para todos”.