Manuel Carrasco sigue sin creer lo que le acaba de pasar a Elena Huelva

Manuel Carrasco está muy pendiente del estado de salud de su amiga Elena Huelva. Y es que, hace unas horas, la joven volvía a reaparecer en redes sociales, tras un tiempo alejada, para actualizar a todos sus seguidores cómo se encontraba actualmente.

Es preciso recordar que el cantante mantiene una excelente relación con la influencer, quien le cogió un cariño especial. La sevillana saltó a la fama por subir vídeos en la plataforma TikTok contando su dura batalla contra el cáncer que padece.

A partir de entonces, día tras día, la amiga de Manuel Carrasco ha ido contando todos los detalles de cómo va avanzando con su enfermedad. Ahora, en esta ocasión, ha vuelto a hacer lo mismo, ya que no ha dudado en contar vía Instagram el último contratiempo que ha sufrido respecto a su salud.

| Europa Press

Manuel Carrasco, testigo de la última hora de su amiga

Sin duda alguna, para Manuel Carrasco, la historia de su amiga es un claro ejemplo de lucha. Y es que a Elena Huelva le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y a su cobertura, en 2019.

Fue a partir de entonces cuando la sevillana decidió demostrar públicamente la actitud positiva que adoptó para hacer frente a esta enfermedad. Evidentemente, para muchos usuarios de Internet y rostros conocidos, entre ellos el de Manuel Carrasco, esto supuso que la joven se convirtiera en un gran referente para ellos.

De ahí que el andaluz siempre esté al pendiente de todo lo relacionado con la salud de su amiga, ya que le profesa un enorme cariño. Por esta razón, lo más seguro es que haya sido testigo de la última hora de la influencer, quien ha confesado que está atravesando un duro momento por una clara razón.

"Llevo unos días bastante regular. Ayer ingresé en el hospital y me transfundieron sangre y hoy me han puesto también la quimio. Dos en uno, como el otro día", empezaba diciendo vía Instagram.

Es preciso recordar que a la amiga de Manuel Carrasco le tuvieron que cambiar el tratamiento que estaba recibiendo porque no estaba surtiendo efecto. Ahora, la influencer está tomando dos tipos de pastillas diferentes. La primera es a diario y la otra es cada tres jueves. A esto se le añaden los parches de fentanilo, que son similares a la morfina.

Sin embargo, tal y como ella ha confesado, existe la posibilidad de que el hecho de tomar tantos medicamentos, le hayan han acabado provocándole que padezca un efecto secundario.

"También llevo unos días viendo doble, literal. No sabemos bien si será por tantos medicamentos que me he estado tomando, aun así me van a hacer alguna prueba, porque a veces pasa por los medicamentos. Os iré contando, pero es muy muy muy incómodo”, escribía.

Desde luego, Huelva está atravesando una complicada situación, pero, a pesar de ello, cuenta con un gran círculo de gente que la apoya y la quiere, entre ellos, Manuel Carrasco.

| Instagram @elenahuelva02

Manuel Carrasco, junto a su amiga en su momento más duro

No cabe la menor duda de que Manuel Carrasco y Elena Huelva mantienen una gran amistad. De hecho, buena prueba de ello es la visita sorpresa que el artista le hizo a la joven en el hospital donde se encuentra ingresada.

"Hoy la alegría y la ilusión del día ha sido él, con diferencia. Manuel Carrasco, gracias por ser y estar, qué ilusión siempre verte, pero más ilusión que hayas venido aquí. ¡Te quiero!".

"Gracias por esa pulsera con destino, de alas y rosas", escribía la sevillana junto a una foto con él.