Makoke revela la obsesión que padece y que no puede controlar

Makoke no ha dejado indiferente a nadie tras su paso por el polígrafo de Sábado Deluxe. La ex de Kiko Matamoros se ha atrevido a pronunciarse sobre algunos de los temas más polémicos que siempre la han rodeado. La colaboradora ofreció una de las entrevistas más sinceras de su vida, donde no se dejó nada en el tintero.

Entre algunos de los temas sobre los que se pronunció está su famoso affaire con Brad Pitt o sus problemas económicos. Pero lo que más sorprendió a la audiencia fue su confesión sobre una obsesión que no puede quitarse de la cabeza. Makoke se abrió como nunca ante los espectadores y dio a conocer una de sus grandes manías.

Makoke confiesa una de sus mayores obsesiones

Makoke es una de las colaboradoras de televisión que mayor interés suscita al espectador. La madre de Ana Matamoros nunca ha tenido ningún problema en mostrar su vida privada. Sin embargo, la entrevista que concedió ayer fue mucho más allá.

Makoke está atravesando unos momentos muy duros, según reveló, su sueldo de televisión estaría totalmente embargado por la deuda que tiene con el fisco.

"Lo tengo todo embargado y hago tetris, intento vivir lo mejor posible. Tengo que agradecer a amigos y a mis parejas por los que he podido viajar, también, a mi hijo, a mi hija... No me quejo porque considero que soy una privilegiada", confesaba.

Aun así, Makoke se encuentra bien y tiene claro que podrá salir de todo esto cuando salga el juicio. Pero si hubo una pregunta del polígrafo que trajo cola fue en relación con su aspecto físico. Makoke siempre ha intentado cuidarse mucho, llegando incluso a reconocer que tiene una obsesión por estar perfecta y tener una vida saludable.

Y aunque la colaboradora lo intentó negar, el polígrafo dictaminó que mentía. "A ver, obsesionada... Me cuido desde los 20 años y una va cumpliendo años y le gusta estar bien. Me hago mis cosas. Estoy obsesionada con el deporte y con cuidarme", sentenciaba.

La ex de Matamoros ha reconocido que no puede evitar pasar un día sin hacer deporte, y se ha convertido en una rutina fundamental para ella. Es más que habitual verla a través de su cuenta de Instagram como practica ejercicios de todos los tipos.

El deporte se ha convertido en la manera perfecta de aliviar tensiones, y poder despejar la mente de todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse.

Makoke reconoce los retoques estéticos a los que se somete

Makoke también es una fiel defensora de los retoques estéticos y reconoció que sí se había hecho unos cuantos. "Me hago cosas para las arrugas y tal. Mi bótox, mis hilos tensores. Pero no ha sido una obsesión. Sobre todo, hago deporte. Hago una hora de deporte entre cinco y seis días mínimo a la semana, ahora me quiero hacer un mini lifting", revelaba.

"Solo me he operado del pecho porque lo tenía muy caído, yo siempre he sido muy tetona", aseguraba la colaboradora.

Pero todos estos retoques no son para ligar más, como ella misma ha asegurado. Desde que se separó de Kiko, Makoke asegura que no ha dejado de conocer gente.

"Desde que me separé de Kiko Matamoros he tenido dos novios y con el de ahora tres. Menos Tony Spina, todos han estado entre 40 y 50 años. Aunque a los jovencitos les da morbo las maduritas", afirmaba.

