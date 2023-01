Makoke se niega a seguir callada y confiesa que hay detrás del vídeo

Makoke ha vuelto a protagonizar Fiesta porque Emma García le ha hecho una entrevista después del revuelo. Javier Tudela ha publicado un vídeo con su hijo y los espectadores se han dado cuenta de algo bastante preocupante. “Nos ha llamado la atención que el niño está con un vapeador, ese es el problema”, le ha explicado Emma García.

Makoke se ha negado a ver el vídeo porque no quiere que el menor salga en televisión y ha confesado que el menor corre peligro. Cree que nunca “miran con cariño” al influencer y que ahora pueden aprovechar para hacer daño, por eso ha pedido ayuda. El influencer, según ha contado la colaboradora, ha puesto en manos de sus abogados todo lo que está pasando.

Makoke ha contado lo que hay detrás y ha asegurado que Javi, como ella le llama cariñosamente, no ha obrado con mala intención. Lo que más le duele es que él mismo dejó claro “para los mal pensados” que su bebé no estaba fumando. Todo era un juego para que se entretuviera, pero en ningún momento le dio el cigarro electrónico para fumar.

“Mi hijo ha tomado medidas porque la noticia es muy fea y me produce rechazo, pero mi hijo no fuma ni siquiera tabaco. Lo que le ha dado al niño es un vapeador que no tiene nicotina, nos lo han regalado porque él ni siquiera fuma. A lo mejor las imágenes no son afortunadas, pero él estaba grabando eso porque se lo habían regalado”.

La ex de Kiko Matamoros se niega a seguir callada y no entiende que todo lo que haga su familia se convierte en noticia. Lo grave en este caso es que han convertido a un bebé en el centro de un revuelo que nunca ha existido. Solo es un bebé y hará todo lo posible para protegerle del peligro, a pesar de que en las redes ya están hablando de él.

Makoke ha roto su silencio

Makoke ha justificado a Javier y ha asegurado que es un padre estupendo, por eso no entiende que esté recibiendo tantas críticas. “Solo una mente retorcida piensa que le da de fumar al bebé, es que no llega a fumar, es como si le da un bolígrafo. Tienes razón, a lo mejor no son unas imágenes preciosas, pero él aclara todo con unas palabras y eso no se ha recogido”.

La malagueña le ha plantado cara a Emma García, pero después ha terminado reconociendo que las imágenes no eran acertadas. Ha llegado a una clara conclusión: si no quiere que el niño aparezca en televisión es mejor no exponerlo en redes. Piensa que es un gesto muy peligroso porque hay muchas personas que hacen demasiadas conjeturas.

Makoke quiere dejar claro que ella ha afeado el comportamiento de Javier en privado, pero promete que no lo considera tan grave. Cree que debería haber sido más cuidadoso, sobre todo por temas relacionados con la intimidad del menor. Pero sabe de primera mano que su hijo nunca hubiera puesto en juego la salud del bebé y ahí sí ha sido determinante.

Makoke quiere dejar claro la verdad

Makoke ha contado lo que hay detrás del polémico vídeo porque no quiere que sigan circulando rumores tan dañinos. Está convencida de que si lo hubiera hecho otro famoso no habría pasado lo mismo. El joven nunca ha tenido buena reputación, sobre todo desde que intentó desenmascarar a Kiko Matamoros.

La colaboradora se ha mostrado muy afectada y ha prometido que estaba asustada por el futuro de esta noticia. Por eso ha pedido ayuda a unos buenos abogados, va a ser muy tajante. Ni ella ni su entorno van a permitir mentiras en este sentido.

