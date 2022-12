Makoke se harta y confiesa lo que tuvo con Fidel Albiac: 'Encantador'

Makoke, que estos días se veía envuelta en una polémica por un comentario inapropiado, ha vuelto a ser noticia. El motivo es que su participación en el Mediafest Night Fever la ha llevado a encontrarse con alguien con quien ha sido muy crítica. De ahí que ha vivido un momento de gran tensión.

Nos estamos refiriendo tanto a Fidel Albiac como a Rocío Carrasco. A ambos ha tenido que verles las caras y esto le ha hecho estar intranquila. Sin embargo, parece que aquellos han actuado con una gran educación.

Makoke vive un momento tenso

La ex de Kiko Matamoros ha aprovechado para trabajar con La Fábrica de la Tele ahora que él está en Dubai con su novia . Así, aceptó el reto de participar este pasado viernes en el Mediafest Night Fever cantando a dúo con Marta Sango.

Como es lógico, esa misma tarde, además de ensayar, tuvo que maquillarse y prepararse para la gran gala. Y esto trajo consigo que coincidiera en el departamento de peluquería con Carrasco, a la que ha criticado por su docuserie. Un encuentro que Sálvame relató en directo.

| Europa Press

La reportera expuso: “Como sabéis, Makoke y Rocío esta noche participan en el Mediafest. Lo que ha pasado es que en el momento que han tenido que venir a maquillaje han coincidido. La ex de Kiko no ha sido muy amable con sus comentarios y declaraciones sobre el testimonio de la hija de 'La Jurado”.

“Se han encontrado, se han sentado las dos, no se han dirigido la palabra y la tensión se cortaba con un cuchillo. La gente que estaba alrededor no sabía ni dónde meterse. Ha sido un momento bastante tenso, con lo cual no sé qué pasará esta noche”.

Makoke reconoce la situación

La madre de Anita Matamoros, a pesar de vivir esa situación incómoda, llegó por la noche al programa dispuesta a darlo todo en el escenario. Y así lo hizo, lo que le valió las buenas opiniones del jurado, aunque no del público, que hizo que fuera eliminada. Vamos, que como suele decirse popularmente, su paso en el formato 'ha durado un telediario'.

A pesar de todo, quedó muy satisfecha con su actuación y lo dejó de manifiesto tras hablar después de la misma. Intervención en la que fue preguntada por su encuentro con Fidel y Rocío. Al respecto, contó: “Para ser sincera, me he quedado un poco cortada”.

“He coincidido con ellos tiempo atrás en casa de María Teresa Campos, he estado con ellos de fiesta e incluso de copas. Y cuando esta tarde he visto a Carrasco mi intención ha sido ir a saludarla e incluso darle dos besos, pero ella ha estado cortante. Tengo que decir que ha sido ella”.

Eso sí, reconoció que “a Albiac le tengo que dar las gracias porque ha sido muy educado y encantador conmigo”.

De igual modo, explicó que después de ese primer encuentro “Rocío me ha lanzado un piropo. Me ha dicho: 'Hasta de morena estás guapa', cosa que me ha gustado y ya se ha quitado la tensión”.

Este 'momentazo' vivido entre el matrimonio y la malagueña generó numerosos comentarios en redes. Comentarios que alabaron a la pareja por su actitud y que cuestionaron a la ex de Kiko. Ejemplos son mensajes como “La educación de la una y de la otra”.

“Rocío tiene un saber estar. Aunque le esté doliendo por dentro, no va a dejar mal al programa” y “Makoke, cómo tienes que ser de mala persona para haberte ido de copas con alguien, presumir de buena relación y luego decir que puede ser considerada 'mala madre'”.

| Mediaset

En esta misma línea encontramos: “Viva la buena gente como Carrasco” y “La elegancia de Rocío. Es discreción, inteligencia, integridad y prudencia, pero, sobre todo, educación. Cosa que la exmujer de Matamoros no tiene”.