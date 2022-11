Makoke habla mal de los homosexuales y se busca un problema en Telecinco

Makoke se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas después de pronunciar un desafortunado comentario acerca de la comunidad homosexual.

El mundial de Qatar ya ha dado el pistoletazo de salida y lo ha hecho rodeados de un gran número de polémicas. Este domingo, 20 de noviembre, ha arrancado esta competición que, desde el primer momento, ha ocupado las primeras páginas de la prensa escrita de nuestro país.

| GTRES

Y es que, este año, el evento futbolístico más importante a nivel mundial se va a celebrar en uno de los países que más atenta contra los derechos humanos.

Coincidiendo con el primer partido, en el que se han enfrentado el país anfitrión y la selección de Ecuador, Makoke y el resto de los colaboradores de Fiesta han querido comentar, precisamente, la condena que sufre la comunidad LGTBIQ+ en esta región.

Aunque, sin duda, uno de los temas que más espacio ha ocupado dentro de la tertulia han sido los eventos organizados en paralelo a los partidos de fútbol, ya que, un gran número de artistas internaciones han declinado participar en protesta a las leyes de este país.

Y ha sido, precisamente, durante este debate cuando Makoke ha hecho un desafortunado comentario que ha conseguido escandalizar a la mismísima Emma García.

Makoke la lía en pleno directo

Makoke ha dejado sin palabras a todos sus compañeros del programa Fiesta tras pronunciar un inoportuno comentario sobre la comunidad LGTBIQ+.

Tras la negativa de algunos cantantes, como Chanel, Shakira o Dua Lipa, a participar en el evento deportivo del año, los colaboradores de este formato han asegurado que España no se va a quedar sin su representante.

| GTRES

Y es que, Omar Montes ha decidido formar parte de el Fan Festival, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en este polémico país. Y, aunque es prácticamente un hecho, la periodista Beatriz Cortázar ha asegurado que la participación del exsuperviviente todavía no está al cien por cien confirmada.

"Su abogado me dice que no está cerrado del todo y que en caso de que fuera y se concrete, Omar no se va a poner en contra como Shakira o Dua Lipa. Omar considera que la fiesta del fútbol está fuera de todo esto".

Fue en este momento cuando Makoke dejó sin palabras a toda la audiencia de Mediaset España. Y es que, la ex de Kiko Matamoros considera que el trabajo no tiene nada que ver con las ideologías.

"Es que no tiene nada que ver, él va con la selección española", dijo la tertuliana sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Y es que según ella, el publicista de Omar Montes es una "persona gay" y el cantante no tendría ningún problema con ello, ni con ningún tipo de orientación sexual.

"Eso de persona gay ha sonado fatal, eh. ¿Cómo que persona gay? Es una persona, Makoke. Me ha sonado mal", le recriminó la presentadora del formato, sorprendida por lo que acababa de escuchar.

"Es que me lo ha dicho así", aseguró la televisiva, en un intento por justificarse públicamente. "Que eso ya lo sabemos, que eso ya lo sabemos", le repitió Emma, visiblemente sorprendida por la expresión que había utilizado su compañera.

| Mediaset

"Él va con la selección, que no está contratado por Qatar, quiero que quede claro eso", apuntó Makoke, exculpando a Omar Montes y a todo su equipo.

Para zanjar el asunto, la madre de Anita Matamoros quiso hacer una comparación de la situación del madrileño con la de otros artistas internacionales. "Hay una gran diferencia, por ejemplo, con Maluma".

"Quien contrata a Maluma es el Estado de Qatar y es la selección española la que contrata a Omar. Y donde va a estar Omar es en la zone fan, va a apoyar a su selección y yo creo que está en su derecho y yo no lo veo mal y lo apoyo".