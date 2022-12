La madre de Sofía Suescun toma una decisión en pleno tratamiento contra el cáncer

Este verano Sofía Suescun dejaba a todos helados tras confesar que su madre padecía un raro tipo de cáncer de sangre. Una afección que hace que la médula ósea produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos. Lo que aumenta también el riesgo de que se produzcan coágulos sanguíneos.

"En cualquier momento puede morir. Es un mal muy traicionero", decía al respecto Sofía. Aunque no es la única dolencia a la que debe hacer frente, ya que también padece fibromialgia desde hace tiempo.

Sofía Suescun ya es consciente de la decisión que ha tomado Maite Galdeano en pleno tratamiento. Va a concursar en Pesadilla en el Paraíso, pero antes quiere dejar claro en qué consiste su enfermedad. Quiere volver a la televisión y Suescun lo respeta.

Maite ha dado más detalles acerca de su preocupante estado: "Me salió cuando tenía 38 años". Sofía Suescun sabe que va a superar la enfermedad y lo hará delante de los espectadores de Telecinco. La decisión que ha tomado es la correcta.

"En la Clínica Universitaria de Navarra me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien", aseguraba.

De hecho, ella misma enumeraba los otros problemas que habían agravado su enfermedad: "Tengo artritis, fibromialgia, hernias, cefalea y gastritis crónica. Me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna".

Maite Galdeano lo estaba pasando tan mal que incluso llegó a plantearse terminar con su vida. Sin embargo, su hija Sofía conseguía hacerla reflexionar en el último momento. "Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija", señalaba al respecto.

Sofía Suescun entiende que su madre haya tomado esa decisión, la respeta, pero ella no podrá ayudarla demasiado. Supuestamente está vetada y no puede aparecer por Telecinco.

"Me fui a las vías del tren. Después, al saber lo fuerte que era esta enfermedad, pensé: 'con dejar de tomar la medicación, me da un trombo y adiós'", añadía entre lágrimas.

Sofía Suescun ha descubierto los nuevos planes de su familia

"¿Qué es lo que me hizo cambiar? Mi Sofía, como siempre, ella me quitó la idea del suicidio de la cabeza", alegaba. Y es que Galdeano decidía luchar por sus hijos, lo que también le impedía recurrir a la eutanasia. Aunque lo más duro para Galdeano sigue siendo haber tenido que renunciar a su trabajo y no poder conducir.

"Si yo la pidiera, me la podrían aplicar porque conmigo lo tienen chungo. No me pueden medicar porque mi cuerpo o mi sangre no la admite", sostenía.

Pero, en medio de esta durísima lucha, Maite deja claro que no está dispuesta a rendirse y justo por eso muy pronto la veremos reaparecer en la televisión.

De hecho, tanto la madre de Sofía Suescun como su novio, Kiko Jiménez, se convertirán en los nuevos concursantes de Pesadilla en el Paraíso.

A pesar de que el formato no ha contado con el éxito esperado, parece que Telecinco ha querido darle otra oportunidad y renovar por una segunda temporada.

La madre de Sofía Suescun hace tiempo que no sale en televisión, aunque hemos podido verla participar en Gran Hermano, en La Casa Fuerte junto a su hijo Cristian y también en otro reality muy famoso de Mediaset: Solo/Sola.

De esa forma, Galdeano ha demostrado ser uno de los personajes más mediáticos de la cadena, que con su personalidad ya consiguió poner patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra.

Además de Kiko Jiménez, que compartirá la misma casa que su ex, Gloria Camila, concursante de la anterior edición.

El ex de la hija de Ortega Cano se ha convertido en uno de los imprescindibles de Telecinco. Y no cabe duda de que le traerá más de un dolor de cabeza al que fuese su suegro.

¿Se atreverá a dar más detalles sobre sus vivencias en casa de los Ortega Mohedano? Queda claro es que ni el joven ni Maite Galdeano dejarán a nadie indiferente.

Aunque todavía nos falta por conocer muchos nombres, todo indica que la nueva edición de Pesadilla en el Paraíso comenzará muy pronto.

De esa forma, puede que se convierta en la gran apuesta de la cadena de Fuencarral justo antes de Supervivientes.

