La madre de Sara Carbonero, al descubierto: desvelan en qué trabaja

Sara Carbonero no puede quejarse de madre. Goyi Arévalo es considerada una persona ejemplar, y es que ya nos quedó más que claro cuando hace un año cuidó de su hija. Y no solo en ese momento, sino que ahora mismo está sucediendo lo mismo.

La joven se estaba recuperando de una intervención en la Clínica Universitaria de Navarra y su madre no dudó en desplazarse para cuidarla. Ahora, la profesional ha tenido que volver de nuevo al hospital, ya que ha sido intervenida de urgencia.

Sara Carbonero ha vuelto de nuevo a ingresar en esta clínica de la que hablamos. De momento desconocemos exactamente el motivo, pero las primeras hipótesis que se plantean van relacionadas con su cáncer de ovarios. Este se lo diagnosticaron hace tres años.

A pesar de los difíciles momentos en los que la periodista se encuentra, está rodeada de la mejor compañía posible. Su hermanísima y su madre están ahí apoyándola día tras día hasta que se recupere finalmente y pueda irse a casa con los suyos.

Sara Carbonero tiene mucha suerte

Hace un año pudimos conocer la noticia de que la periodista se estaba recuperando de una intervención en la Clínica Universitaria de Navarra. Por lo que su madre, Goyi, se trasladó hasta la capital para poder ayudar en lo que pudiese a su hija.

Sara Carbonero tiene suerte de poder disfrutar de una madraza en toda regla. Durante esos días de recuperación estuvo acompañada y bien rodeada por todo su entorno más cercano. Ahora la historia se repite y vuelve a tener de nuevo el apoyo familiar.

Este mismo jueves su madre ha sido la primera en llegar al hospital para estar en estos momentos con su hija. Goyi ha llegado en un coche, con un rostro de seriedad y preocupación.

Cabe recordar, que hace tres años diagnosticaron a Sara Carbonero un cáncer de ovarios. Una gran lucha a la que tanto ella, como los suyos, tuvieron que enfrentarse y superar. Una de las épocas más duras que han vivido todos ellos.

¿Qué ha sucedido esta vez?

La verdad es que en esta ocasión, no han querido dar muchos detalles al respecto. Sabemos que ha sido intervenida de urgencia después de una revisión rutinaria.

De momento, se conoce que todos sus seres más queridos están con ella, independientemente de su ex pareja. Ya que Iker Casillas se encuentra ahora mismo en Qatar.

Sara Carbonero está recibiendo muchas visitas desde que ha ingresado. Todos se han volcado en la salud de la periodista, especialmente su familia. Ninguna de ellas quiere separarse en estos momentos de ella y quieren mostrarle el máximo apoyo posible.

Estamos seguros de que saldrá de esta y podrá superar este bache. Hemos podido observar que a pesar de los ánimos en los que se encuentra, Sara Carbonero ha compartido una canción con mucho sentido.

"Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito". "Que está flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito". Estas son las palabras de la letra de ‘Poquito' que ha dedicado Sara Carbonero a sus seguidores.

¿Dónde trabaja Goyi?

La madre de Sara Carbonero estuvo trabajando como auxiliar en una residencia de ancianos ubicada en Corral de Almaguer en Toledo concretamente. Según han afirmado alguna vez varias fuentes "Es una mujer trabajadora, una más. Una mujer hecha a sí misma".

Hace ya varios años, la mujer se separó de su marido y a pesar de los tiempos difíciles, consiguió seguir hacia delante. "Fueron momentos complicados, pero ella siempre supo estar en su sitio". Esta fue una de las declaraciones suyas.