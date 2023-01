La madre de Piqué vivió un tormento con Shakira y este vídeo lo demuestra

Todos pensábamos que la madre de Piqué y Shakira se llevaron bien en su día. Aunque en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo impactante que lo pone en duda. Una grabación que demuestra las dudosas formas que empleaba Montserrat Bernabéu con la cantante nacida en Barranquilla.

Después de que Shakira y Bizarrap sacasen un tema al mercado en el que la cantante 'dejó a caer de un burro' a Gerard Piqué y a su familia, todo cambió.

Había zascas hasta a la codirectora de la Fundación Guttmann y lo cierto es que mucho ha variado en la relación entre la expareja del exfutbolista del Barça y Montserrat Bernabéu.

El vídeo en cuestión, que ha salido publicado en las redes sociales por una usuaria anónima, deja entrever la tensión que había entre ellas. Eso sí, este vídeo no data de la actualidad, sino de hace bastante tiempo, aunque sin una fecha definida.

Sale a la luz el vídeo más espinoso de la exsuegra de Shakira

En el citado vídeo vemos a Montserrat Bernabéu mandando a callar a Shakira en lo que parece un evento público con el exfutbolista. Un Piqué que llama la atención lo relajado que está y mira para otro lado sin darle demasiada importancia a ese hecho.

Y es que cada día que pasa, va cogiendo más relevancia la madre de Gerard Piqué en esta guerra que parece que no tiene visos de acabar en poco tiempo.

| Trendings

Recordemos que Montserrat Bernabéu fue protagonista horas después de que Shakira sacase la Session 53 con Bizarrap por unos extraños me gustas que parecían darle la razón a la colombiana. Hablamos de los ataques a Piqué que no dejaron indiferente a nadie. Pero esos likes fueron borrados inmediatamente para no provocar mayor confusión y, especialmente, el enfado de Gerard Piqué.

Las malas formas de la madre de Piqué llaman notablemente la atención

Ahora, Monserrat es foco de las cámaras de los paparazzis. Hay que recordar que la madre del exfutbolista y su marido viven en una casa que está anexa a la casa familiar donde residían Piqué y Shakira. Y es donde viven actualmente la cantante y sus hijos hasta que se vayan a vivir definitivamente a Miami.

| Europa Press

El caso es que ahora lo que centra nuestra atención es ese citado vídeo que tiene como protagonistas a las que fueran suegra y nuera. Aunque estamos hablando de unas imágenes que podrían tener varios años.

En las redes sociales se ha criticado notablemente la actitud que muestra Bernabéu con Shakira y muchos usuarios han afeado ese comportamiento que no es para nada positivo para ella. Y todo a pesar de que Shakira en ese momento no reacciona de ninguna forma y deja pasar ese gesto tan reprochable.

Críticas en las redes sociales tras ver cómo trataba a la colombiana

"Qué triste aguantar tanto por una relación. La toca y la calla de una manera muy fea". Este es el tuit que escribió esta usuaria, recordando aquel momento del que, aunque no tenemos fecha, no parece ser del principio de la relación.

"Siempre me dio mala espina este ser maligno, menos mal Shakira que abriste los ojos". Esta fue una de las respuestas a esta grabación que se ha vuelto viral desde el pasado lunes 23 de enero.

Veremos si tras salir este vídeo en las redes sociales, alguno de los protagonistas del mismo muestra algún tipo de reacción. O bien explica a qué se debe ese gesto tan extraño de Montserrat Bernabéu hacia la que fuese su nuera.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp