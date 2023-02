La madre de Máximo Huerta vuelve a preocupar a todos: ‘Está mal’

Máximo Huerta sabe que la situación de su familiar es cada vez más acuciante. Y en los últimos días, el escritor ha desvelado la cruda realidad que atraviesa la mujer que le dio la vida.

Máximo Huerta siempre le ha dado mucha importancia a la familia y actualmente ocupa gran parte de su tiempo cuidando a su querida madre, Clara.

Lo cierto es que ha sido el propio Máximo Huerta el que ha asumido que la mujer que más quiere el mundo “está mal”. Como confesaba hace un unos días en El Hormiguero, hay días que “por las mañanas cree que soy su hermano y por las tardes su hijo”, le espetaba a Pablo Motos.

Sin duda, se trata de una enfermedad degenerativa la que sufre la familiar de Máximo que le está haciendo replantearse muchas cosas. Y una de ellas ya la ha materializado como ha sido trasladarse al pueblo natal del escritor donde vive su madre, Clara Hernández.

Máximo Huerta no esconde la cruda realidad de su familiar

En Buñol (Valencia), Máximo Huerta acaba de abrir su propia librería. Además, compagina su labor en este local con los cuidados de su madre, que lleva tres años bastante complicados con respecto a la salud.

Lo que siempre ha tenido claro es que iba a anteponer el bienestar de su madre a su trabajo. Por ejemplo, en febrero de 2022 canceló su agenda cuando se cayó y se rompió la cadera.

El pasado lunes 30 de enero, Máximo Huerta hablaba de todo ello en El Hormiguero. Además de preocuparle la situación a nivel mental de su familiar, también expuso sin tapujos otras enfermedades que tiene y que ha enumerado para sorpresa de la audiencia de Antena 3.

Y es que su madre padece tumores cáncer y demencia. Un peligroso cóctel de enfermedades que, sin duda, no está haciendo nada fácil la vuelta al Buñol natal del excompañero de Ana Rosa Quintana.

Máximo Huerta asegura que pasará con ella el resto de su vida

Lo que tiene claro es que va a dar todo lo que tenga por ella hasta el último día de su vida. “Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y, sobre todo, para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz”, expuso Máximo ante la mirada atenta de Pablo Motos.

“Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que lo ve alrededor”, sostuvo en la entrevista de hace unos días. “Envejecer es acostumbrarse a perder, pierdes amigos, pierdes vista, pierdes la talla, perder es solo para valientes y no sé si soy tan valiente como me creo. No por mí, por los demás”.

La confesión que dice muchas cosas sobre el escritor

El caso es que Máximo Huerta confesaba a toda la audiencia de El Hormiguero que “le cuesta ser lo suficientemente fuerte para cuidar”, dijo en una entrevista que se tornó realmente emotiva. Aunque el objetivo de la misma era presentar su libro, Adiós, pequeño, que ya he llegado a su sexta edición, según anunciaba en sus redes sociales.

Tras revelar que su libro versa sobre una familia tradicional de nuestro país, este desveló que se ha dado cuenta de que su madre “habría sido más feliz” sin él.

“Habría hecho lo que hubiera querido, habría vivido en otro lugar, se habría probado con otros hombres, no solamente con mi padre. Habría tenido ella, y otras ‘Claras’, una vida más luminosa. Por eso estoy convencido de que mi madre hubiera sido mucho más feliz sin mí”, sostuvo en pleno directo.