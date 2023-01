La madre de Gerard Piqué se calienta y confirma la noticia más impactante

Gerard Piqué lleva meses siendo noticia por su separación de Shakira y el inicio de una relación con Clara Chía. Pero más se ha puesto en el disparadero cuando su ex ha arremetido contra él y su novia en su última canción. Es más, la colombiana también ha metido a la madre del futbolista, Montserrat Bernabeu, en la composición haciendo que esta ‘se caliente’.

El enfado de la exsuegra de la cantante ha sido innegable y ha ido a más cuando ha conocido lo último que ha hecho esta. En concreto, ha confirmado que la que fue su nuera ha pedido a Milán y Sasha, sus hijos, que no la llamen abuela.

Una situación que ha propiciado que la madre de Piqué se haya ‘encendido’ y haya dicho algo muy tajante al deportista.

Gerard Piqué no comprende lo sucedido

El exfutbolista culé está molesto porque la madre de sus hijos ha arremetido contra su novia y su madre en la canción que ha hecho. A la primera, la menosprecia en todos los sentidos, y a la segunda se ha referido con un verso. Verso que dice así: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Gerard no entiende que Shakira haya metido en el conflicto que tienen a Montserrat. Al parecer, esta siempre ha estado al lado de la cantante. Incluso se ha revelado que fue uno de sus grandes apoyos cuando sufrió una depresión.

Y esto no es todo. También se ha publicado que Bernabeu hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar que Piqué rompiera la relación con la colombiana. Lo hizo hasta que él le dijo que la reconciliación era “imposible”.

De ahí que el deportista no entiende que ahora se haya atacado a su madre, que nada tiene que ver en esta ‘guerra’.

Eso sí, ha trascendido que la relación entre ambas mujeres empezó a ir mal cuando la relación entre la pareja estaba ya rota. Lo que sucedió fue que la cantante hizo una publicación en redes alabándolo cuando no había trascendido la ruptura y esto fue visto por su suegra como una provocación.

Gerard Piqué, preocupado por su madre

El novio de Clara Chía tiene claro que la canción de su ex no ha dejado indiferente a Montserrat, le ha dolido. Aunque lo que más le ha herido a esta es lo que su exnuera ha hecho. Y es que ha podido confirmar que la artista le ha pedido a sus hijos algo que resulta increíble.

La revista Lecturas es la que publica que la colombiana le ha solicitado a los pequeños Milan y Sasha que no llamen abuela ni abuelo a los padres de Gerard. Al parecer, les ha dicho que no lo hagan porque es la manera de que ella no se ponga triste.

Piqué es consciente que conocer este dato ha destrozado por completo a su madre, que ya lo estaba por tener lejos a los pequeños que han crecido a su lado. Hasta tal punto ha llegado su malestar que ella le ha dicho que debe frenar la situación.

Por este motivo, entre otras cosas, Montse le ha expuesto directamente que deje de aparecer públicamente llevando un reloj Casio. Sus palabras exactas al respecto han sido: “No la calientes más. Hay que cortar esto”.

El exfutbolista culé sabe que la tensión entre ambas partes va en aumento y que cada vez van apareciendo más datos que la dejan clara. Así, ahora se ha publicado un vídeo de 2016 en el que Bernabeu hace callar a la que entonces era la novia de su hijo. Vídeo con el que se viene a dejar caer que quizás la relación entre las dos estaba mal desde hacía tiempo.

