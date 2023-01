La madre de Elena Huelva anuncia que su familia ya lo ha conseguido

Ya ha pasado poco más de una semana del triste fallecimiento de Elena Huelva. A día de hoy, su muerte sigue consternando al país, pues la joven, en los últimos años, se convirtió en todo un referente para muchos.

Su valentía para luchar contra el cáncer que padecía y su actitud positiva para intentar vencer la enfermedad fueron dos de los tantos motivos por los que Elena Huelva se ganó el cariño de la gente. Por esta razón y por muchas más, el 3 de enero será recordado como uno de los días más trágicos y tristes.

Asimismo, desde que se conoció su fallecimiento, lo cierto es que la influencer ha recibido una gran cantidad de reconocimientos póstumos. Entre ellos, la emotiva carta que le ha escrito recientemente su hermana, Emi Huelva, y la canción que le escribió el que fue su amigo, Manuel Carrasco.

Sin embargo, ayer, 10 de enero, se descubrió el conmovedor homenaje que la familia de la escritora acaba de rendirle a Elena Huelva.

| EuropaPress

La estrella que lleva el nombre de Elena Huelva

La pérdida de Elena Huelva ha dejado una gran huella a todos aquellos que siguieron día tras día su lucha contra el cáncer. Y es que nadie se esperaba que se fuera a cumplir este presagio nada más empezar el 2023.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella", fue el mensaje que comunicó la familia de la sevillana, confirmando su muerte. Ahora, esta frase cobra mucho más significado por el último paso que han dado los que fueron los más allegados de Elena Huelva.

Tal y como anunció en el día de ayer, 10 de enero, la madre de Elena Huelva, Emi Palomo, su hija pequeña ya tiene en el firmamento su propia estrella. Asimismo, la sevillana explicó vía Instagram cómo es y en qué punto se encuentra la estrella que ha recibido el nombre de Elena Huelva Palomo.

"Sé, mi Helen del alma, que estarás en tu estrella y brillando más que ninguna. Eso me da algo de consuelo en este dolor tan inmenso que tengo", empezaba escribiendo la madre de Elena Huelva.

"Te echo tanto de menos que me duele el alma, siempre estaremos juntas de una manera o de otra. Te amo, mi Helen del alma". "La estrella de Elena que por siempre se llamará 'Elena Huelva Palomo' está en la constelación de Bootes, situada en el cielo del norte y cuya geometría aparenta ser la figura de un cuerpo humano de gran tamaño".

Asimismo, según explicó la madre de Elena Huelva, "esta constelación siempre mira a la Osa Mayor". "La estrella de Elena es, desde ahora, una de sus componentes. Está cerca de la estrella Arturo, que es la tercera estrella individual más brillante del hemisferio norte celeste", zanjaba así su anuncio.

La conmovedora carta de Emi Huelva a su hermana

Por otro lado, si algo también ha dado bastante de que hablar en los últimos días, ha sido la carta abierta que ha escrito Emi Huelva en memoria de su querida hermana, Elena Huelva.

"Te pienso y de fondo suenan muchas de nuestras canciones. Hace una semana que tuve agarrada tu manita por última vez, no puedo creerlo, pero es así. Hace una semana que no te puedo tocar, pero si puedo sentir tu alma y tu fuerza conmigo, la puedo sentir de verdad, es algo mágico", empezaba así el escrito.

"Qué injusto y cruel que no puedas seguir siendo feliz, porque lo eras, tú misma decías que eras feliz, que no querías irte". "Gracias por ser el mejor regalo que me ha dado la vida. Solo pido más investigación para que hermanas como nosotras no tengan que separarse por una enfermedad así"

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp