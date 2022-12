La madre de Antonio David Flores reaparece y confirma el duro rumor

Han pasado más de dos años desde que Antonio David Flores fuera despedido de manera fulminante de Telecinco. El exguardia civil, sin saberlo, se enfrentaba entonces a una de las peores etapas de su vida. Su exmujer reaparecía después de años en silencio y contaba toda la verdad de su relación en un documental.

La demanda de esta por malos tratos hizo que Antonio David desapareciera por completo del panorama rosa. Pero, después de unos meses en silencio, el padre de Rocío Flores creyó que lo mejor era crearse una cuenta en Youtube.

Allí lleva un tiempo contando su versión de los hechos. Dando su opinión y contando algunos detalles de su vida íntima que ya no se cuentan en televisión. Su relación con Marta Riesco es una de ellas.

Sin embargo, el último directo que ha realizado Antonio David Flores ha sobrepasado todos los límites. En esta ocasión, la protagonista de estos minutos ha sido su madre, de 90 años. Lo que ha dicho en directo no tiene desperdicio.

Reaparece la madre de Antonio David

Cuando comenzó con los directos de Youtube, nadie quería saber nada de Antonio David. Sin embargo, con el paso del tiempo y su nueva relación con la reportera de El programa de Ana Rosa, todo cambió.

El exguardia civil empezó a tener notoriedad en el mundo de internet. Provocando que los periodistas rosas no fallaran a la cita de sus directos. Estos han sido los mismos que han sido testigos de lo último de Antonio David.

Su madre, de 90 años, y que siempre se ha permanecido al margen de cualquier cámara de televisión, reapareció en el directo. No lo hizo de manera presencial, pero sí vía telefónica. Lo que dijo dejó a los seguidores de piedra.

Antonio David rompe a llorar

Fue toda una suerte que la madre de Antonio David apareciera en el directo. Él mismo explicaba que se veía en la obligación de coger el teléfono a su madre en mitad del directo.

“Mami, es que te he llamado antes y era para decirte que iba a hacer un directo esta noche, y que no me llamaras. Pero como no me has cogido el teléfono”, le decía.

Según pasaban los minutos, Antonio David se mostraba más emocionado y rompía a llorar cuando su madre le dedicaba unas bonitas palabras. “Le doy las gracias a todo el mundo porque te miren bien y te traten bien”.

Solo pido al señor que todo salga limpio y bien. Muchos besos a la gente que te quiere, cariño mío”, decía. Una dedicatoria que Antonio David agradecía.

Las palabras más emotivas de Antonio David

Después de que su madre colgara el teléfono, el padre de Rocío Flores hablaba un poco de su madre. “Fijaos los casi 90 años que tiene, tiene una velocidad en su cabeza y una claridad que es increíble".

"Por eso yo no puedo permitirme el lujo de decirle mamá te cuelgo mañana te llamo. Tengo que hablar con ella todos los días”, decía emocionado.

Como era de esperar, las redes sociales en ese momento ardían. Muchos de los seguidores de Antonio David daban su opinión. “Siempre he tenido una teoría, el hijo que trata bien a si madre, trata bien a su esposa e hijas y viceversa".

"Hay que reconocer que tiene una buena relación con sus padres, los ama y se nota”, decían. No hay duda de que este gesto ha hecho mucho más cercano a Antonio David. Una faceta que, de un tiempo a esta parte, había desaparecido en él.