Lydia Lozano toma una decisión al saber el problema de salud de su madre

Lydia Lozano vivió una de las peores tardes de su vida el pasado viernes. Y es que le comunicaron, de buenas a primeras, que Al Bano Carrisi sería uno de los invitados del Deluxe, pocas horas más tarde.

Lydia comenzó a revivir los fantasmas del pasado y sabía que el tema de Ylenia, la hija desaparecida del conocido cantante italiano, iba a salir a la palestra para su desgracia.

Lydia se llevó un disgusto importante en pleno directo después de que Terelu Campos y María Patiño decidiesen contarle cuál era el invitado del Deluxe. Un hombre que le ha hecho sufrir de lo lindo desde aquel error cometió cuando afirmó que su hija estaba aún viva en 2005.

Lydia Lozano hace saltar las alarmas tras lo sucedido con su madre

La canaria tenía muy claro que no quería volver a reencontrarse con él. Y todo después de la última vez que Al Bano estuvo en Telecinco y vetó su presencia en plena entrevista del programa

La colaboradora se quedó hecha polvo y una década después ha visto cómo el italiano volvía a Telecinco, reabriendo el doloroso tema 11 años después de la desaparición de su hija Ylenia.

El caso es que el sábado la canaria prefirió no sentarse como colaboradora, como ya había adelantado unas horas antes en el plató de Sálvame.

No quería reencontrarse con él incluso aunque este no la hubiera vetado en esta ocasión. Sabía que pasaría un mal trago que afectaría de forma extrema a la propia comunicadora y a los suyos.

La colaboradora toma una decisión para no empeorar la salud de su madre

Una de las que peor lo ha pasado con todo este asunto ha sido la madre de la periodista canaria. Ella misma contaba ayer en Socialité que después de ver todo el show que se creó, algo le sucedió a una familiar.

El impacto de la noticia de la visita de Al Bano fue que a su madre "le dio un parraque cuando le dije que iba. Ella me dijo que no fuera". Por ello, finalmente la canaria tenía intención de ir, idea que rechazó al ver así a su familiar.

Lydia agradeció a su compañera, María Patiño, que la defendiese ante Al Bano en el plató y se quedó apesadumbrada por volver a estar en el foco aunque nunca quiso estarlo.

Después de unos minutos muy nerviosa, la tertuliana se tranquilizó un poco y afirmó lo siguiente. "Anoche, vi cómo iba el tema, que Al Bano se iba a ver al Papa y yo soy el diablo. Yo me he perdonado a mí misma y él que se vaya a ver al Papa”.

"Este señor me venía a fustigar"

Para ella, ese tema espinoso con el cantante está más que zanjado y aseguró que "no voy a hablar más del tema. Otra cosa quiero decirle a Matamoros, cuando me fui a Santo Domingo, fue para conseguir la información del tema, dice Kiko que volví con una bola más grande. No fue así, todo se manipuló".

Por último, la colaboradora aseguró que “por Al Bano no siento nada. Él venía a hablar de Patricia Donoso, pero de quien habló fue de mí. Este señor me venía a fustigar”.

Recordemos que el artista afirmó que Lydia era una "gran actriz, de lágrima fácil” y lo que había hecho era algo terrible. “Mi madre, con el parraque que le dio cuando le dije que iba, con 93 años también es una gran actriz", finalizó la canaria.