El marido de Lydia Lozano tendrá que pagar para que siga en Telecinco

Mediaset continúa en su lucha por reflotar las audiencias y parece que todavía guarda algún as bajo la manga. Telecinco busca nuevos cambios en su parrilla televisiva, y parece que los colaboradores de Sálvame están en el punto de mira, entre ellos Lydia Lozano.

El nuevo programa que está a punto de estrenarse va directo a quitarle el sitio Sálvame. 25 Palabras es el formato de Christian Gálvez y pasará a sustituir la última hora del mítico programa.

De esta forma, los colaboradores pasará a ser emitidos a través de la plataforma MiTelePlus, exclusiva para los abonados. Por lo que, deberemos pagar si queremos disfrutar de las ocurrencias de María Patiño o los chuminazos de Lydia Lozano.

Charly, marido de Lydia Lozano, siempre ha apoyado el trabajo de su mujer, a pesar de que él no quiere formar parte del mundo rosa. En Telecinco quieren que los espectadores paguen una cuota mensual para ver la última hora de Sálvame y Charly lo hará. Tiene que pagar para que Lydia siga en televisión porque como siga bajando la audiencia quitarán el programa y no podrá salir más en pantalla.

Lydia Lozano se pasa a MiTelePlus

Mediaset lleva atravesando una importante crisis en las audiencias desde hace meses, la cadena ha implementado nuevos cambios de horarios y formatos. Sin embargo, ninguno de estos parece haber surtido efecto, más bien todo lo contrario. Las cifras han continuado cayendo en picado, y parece que se está quedando sin más salidas.

| Telecinco

La última estrategia de la cadena de Fuencarral son los nuevos programas presentados por Christian Gálvez y Ion Aramendi. Ambos vuelven con concursos para toda la familia, con el fin de que sea esta una solución para remontar las audiencias.

Lydia y sus compañeros se pasarán a una plataforma digital y el marido de Lozano, según cuentan, será el primero en pagar. Lo hará porque sabe que el trabajo es importante para su mujer, ella quiere seguir saliendo en Telecinco.

Por otro lado, las 4 horas de Sálvame tiene que remontar para que los nuevos formatos tenga cabida en la parrilla televisiva. Por lo que, la última hora del magacín pasará a ser emitida a través de la plataforma MitelePlus. De esta forma, el nuevo programa de Gálvez se emitirá de 19h a 20h.

Este último movimiento no parece haber sido visto con muy buenos ojos por los usuarios. Ya que suena hasta absurdo tener que pagar una suscripción para ver la última hora de emisión del formato.

"Es decir, que a partir del lunes que viene todos los bombazos y noticias interesantes que vayan a decir en Sálvame, los dirán de 19:00 a 20:00 ¿No? Así siguen presionando a la gente para que pague el puñetero MiTele Plus", escribía un usuario.

Pero la decisión parece estar ya más que tomada. Así que si el marido de Lydia Lozano quiere ver cómo su mujer triunfa en el plató, más le vale estar suscrito a MiTelePlus.

Lo cierto es que, Sálvamees de los pocos formatos de la cadena que no se ha visto resentido por la crisis de audiencia. Hace tan solo unas semanas, el cambio del programa por la serie Café con Aroma de Mujer sí afecto muy negativamente a las cifras de share. ¿Volverá a ocurrir lo mismo?

La última polémica Lydia Lozano

Lydia Lozano es, sin duda alguna, una de las periodistas más veteranas de Sálvame. Y si algo la caracteriza es que ella siente auténtica pasión por su trabajo.

| GTRES

Eso sí, a veces esta pasión es una arma de doble filo y la lleva a meterse en alguno que otro fregado.

La pasada tarde, Lydia Lozano se mostró implacable ante las declaraciones de Cristina Porta sobre el machismo en el mundo del deporte. Cristina y Lydia protagonizaron un tenso enfrentamiento que acabó entre gritos por todo el plató de Sálvame:

"Habla de lo tuyo, pero no hables de lo que ha sufrido una mujer en el mundo del deporte porque me niego", explicaba Lozano. A lo que Porta respondió de forma contundente:

"Yo he trabajado muchos años en el periodismo deportivo y me alegro de que no te hayan pasado situaciones como a mí y a compañeras".

"¿Y denunciaste? Porque yo he trabajado en una redacción de deportes y era la única mujer, y no tengo ninguna queja. A lo mejor es que estabas tú más buena que yo. ¡Venga, hombre!", zanjaba Lozano.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp