Lydia Lozano y el sueldo que le permite pagar su casa de lujo en Madrid

Lydia Lozano es, sin duda alguna, una de las periodistas del corazón más veteranas que existen en el panorama televisivo. La colaboradora lleva décadas vinculada al mundo de la televisión, y se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

La popular periodista ha colaborado en algunos de los programas sobre crónica social más importantes de los últimos años. Pero sin duda alguna, el programa que se lo ha dado todo ha sido Sálvame.

La colaboradora lleva desde que comenzó el programa, hace ya trece años, siendo una de las más queridas y respetadas por el público.

Lydia Lozano y su gran patrimonio

Todos los años que lleva trabajando en los medios de comunicación se ha traducido también en grandes beneficios económicos. Prueba de ello, es la lujosa casa que posee en el popular barrio de Chamartín. En ella reside junto a su marido, Charly.

El inmueble en cuestión cuenta con 236 metros cuadrados y un pequeño jardín de 30 metros, donde la periodista disfruta a menudo con su perro Bali. Además, la casa cuenta con una piscina, donde la pareja se refugia en los calurosos días de verano.

El marido de Lydia es arquitecto, así que no cabe duda de que habrán creado el hogar de sus sueños. Pese a vivir en uno de los barrios más populares y exclusivos de Madrid, la colaboradora siempre intenta pasar totalmente desapercibida en el vecindario.

Lydia siempre ha intentado mantener su casa lejos del ojo público, ni siquiera en el programa Mi casa es la tuya mostró su lujosa casa. Para poder mantener una casa de esas características, la periodista tiene que tener un gran nivel de trabajo. Y es que, durante los últimos años la colaboradora ha sabido muy bien cómo explotar su imagen.

Aunque la televisión fue lo que disparó la popularidad de la periodista, Lydia ha buscado nuevos horizontes que le han dado muchos beneficios económicos. Lydia no tiene ningún problema en exponerse ante los medios y sobre todo, en sacarle partido a su arrolladora personalidad e imagen.

Desde hace unos años, la colaboradora ha comenzado a vincularse a importantes marcas, donde ha encontrado un buen filón para su economía.

La periodista tira de su gran popularidad y su capacidad para mover a las masas y es imagen de muchas marcas. El pasado jueves tuvo un evento en Sevilla, de la mano de la marca Koker.

Lydia mostró todo su potencial posando ante las cámaras en el photocall. Además, todas las prendas que luce en Sálvame son colaboraciones con otras marcas.

Todos estos ingresos extra permiten a la colaboradora llevar el tren de vida que le gusta llevar. Eso sí, todo gracias al esfuerzo y al trabajo duro.

Lydia Lozano, en el centro de la polémica por sus palabras

Si hay algo que está claro es que, Lydia Lozano nunca pasa desapercibida. La periodista no tiene problemas en mostrar su opinión, y defenderla con uñas y dientes si es necesario. Eso mismo pasó la pasada tarde con el enfrentamiento que protagonizó junto a Cristina Porta.

La periodista le recriminó sus palabras sobre el periodismo deportivo. Lozano afirmó que ella misma había trabajado en redacciones deportivas, y nunca había sentido el machismo:

"Yo he trabajado en una redacción de deportes en la que era la única mujer y no tengo ninguna queja. A lo mejor es que estabas más buena tú que yo y a mí no me tiraron los tejos. Venga hombre, ya está bien, a mí este tema no me gusta”, sentenciaba Lozano.

Estas palabras fueron recogidas por muchos usuarios en Twitter y fueron objeto de multitud de críticas.

