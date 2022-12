Lydia Lozano seduce a un compañero por error y tiene un disgusto

Lydia Lozano es una de las colaboradoras de Sálvame que más momentazos ha dado al programa. Ella ha puesto ritmo con sus bailes, ha emocionado narrando la muerte de su hermano e incluso ha dado detalles de su lujosa casa. Y ahora ha vuelto a ponerse en el foco mediático porque, sin querer, ha seducido a un compañero.

Lo ha hecho por error mostrándole su ropa interior. Y esto es algo que le ha dado reparo y vergüenza a la canaria.

Lydia Lozano muestra lo que no quería

La periodista de la prensa del corazón ha realizado una confesión inesperada en Sálvame. Y es que, además de otros problemas de salud que tiene, ha reconocido haber sufrido la misma dolencia que la reina Letizia. Nos estamos refiriendo al neuroma de Morton.

Lydia no ha dudado en levantarse de su sitio y dirigirse al centro del plató para intentar mostrar qué consecuencias tiene dicha enfermedad. Su explicación la ha querido hacer tan práctica que no ha dudado en descalzarse y poner la pierna encima de una mesa. Y ha sido con este gesto con el que sin darse cuenta, al llevar vestido, ha enseñado su ropa interior a Rafa Mora.

Lozano ha visto que el valenciano rápidamente le ha advertido de la situación diciendo: “Que te vemos el D.N.I”. Esto ha hecho que la colaboradora haya dicho: “¿Se ha visto?”. A lo que el extronista de MYHYV ha añadido: “No está mal, eh”.

Es más, él ha dejado caer que entiende que Lydia siga felizmente casada después de tantos años. Lo ha hecho diciendo: “Ahora entiendo más a Charly”. Un comentario este que ha provocado que otros dos colaboradores que también han visto las braguitas de aquella, Chelo y Antonio Montero, se hayan reído.

Lydia Lozano aconseja a la Reina

La periodista canaria, después del delicado 'accidente', ha seguido con su explicación. Lo ha hecho indicando la zona del pie afectada por el citado neuroma de Morton y, después, ha explicado: “Es un dolor horroroso. Normalmente, te operan, pero yo di con un cirujano cubano muy bueno”.

“Las mujeres que usamos habitualmente tacones, aprovechamos el verano, como hace doña Letizia, para ponernos sandalia plana, las espardeñas, las cuñas de esparto. Entonces, cuando vuelves otra vez a ponerte el tacón, eso te pega en medio y duele mogollón”.

De la misma manera, Lydia no ha dudado en aprovechar su intervención para darle una recomendación a la Reina. Ha dicho: “Lo que le aconsejo es que durante 15 minutos todos los días se ponga hielo. Pero de eso que se te salten las lágrimas y a mí así se me curó”.

“Estuve un mes así, poniéndome hielo todos los días”.

Este es el consejo que ha indicado a la esposa del Rey para que afronte esta afección, que afecta a la zona entre el tercer y el cuarto dedo del pie. Afección que se manifiesta a través de un fuerte dolor, de ardor e incluso de picazón o entumecimiento de la zona.

No sabemos si la monarca seguirá lo expuesto por la colaboradora, lo que sí tenemos claro es que cada vez más sorprende llevando calzado plano. Siempre que puede, deja de lado sus zapatos de tacón de vértigo para estar más cómoda y, sobre todo, para no tener que sufrir las citadas dolorosas molestias. Buena muestra de ello es que en su reciente viaje oficial a Berlín no dudó en mostrarse luciendo mocasines de color negro.

