Lydia Lozano reconoce que tiene una adicción y da la razón a sus rivales

Lydia Lozano ha abandonado definitivamente el programa Mediafest Night Fever. Lamentándolo mucho, la colaboradora ha tenido que decir adiós muy a su pesar tras la decisión que ha tomado el público. Este ha sido quien ha decidido que tenía que abandonar el espacio televisivo.

Tras la batalla final frente al recién llegado, Iván González, Lydia Lozano no ha conseguido superar esta prueba. La periodista ha perdido frente al joven tras una gran lucha.

A pesar de esta batalla, Adela González ha confirmado que Lydia Lozano no puede vivir mucho tiempo lejos de los focos y del protagonismo. Por lo que hemos podido ver cómo ha regresado a la televisión en este último programa de Mediafest Night Never.

Lydia está cansada de tener que justificarse y ha reconocido que tiene una adicción, pero sana: le encanta trabajar en televisión. Su compañera y amiga Gema López piensa que para Lozano la televisión "es su vida". La periodista lo admite sin problema y da la razón a sus detractores porque es un asunto que no le sienta mal.

Lydia Lozano no puede más

Lydia Lozano se ha convertido en uno de los personajes protagonistas tras ser expulsada hace unas semanas de Mediafest Night Fever. El paso de la colaboradora ha hecho que sea una de las concursantes más aclamadas durante las seis galas.

Lozano ha llegado a decir: "Soy adicta al trabajo". Tiene un talento desbordante y le apasiona cultivar su adicción porque sabe que de ahí nacen cosas muy buenas. De hecho está en todos los programas importantes de Telecinco.

Lamentablemente, el público tomó la decisión de que abandonase el espacio televisivo y Lydia Lozano tuvo que decir adiós a todos sus compañeros. Toda una oportunidad para el recién llegado, Iván González.

El público ha escuchado a la colaboradora comentar con sus compañeros que no se encontraba con fuerzas de seguir adelante, una cuestión que ha llevado a este a tomar esta decisión. Además, la periodista ya había mencionado que le estaba costando soportar el ritmo del programa debido a sus problemas de espada.

Finalmente, Lydia Lozano fue expulsada con un total del 56 % de los votos.

Un año difícil para ella

A pesar de que ya hemos visto la energía que pose Lydia Lozano, este último año la comunicadora ha estado mucho más calmada. La periodista ha tenido varios problemas de salud, una cuestión que le ha impedido dar mucho más de sí en el programa.

Hay que recordar el fuerte dolor de espalda que le llevó al hospital este mismo verano. Un dolor muy fuerte, que la propia profesional comentó a sus compañeros. Tras haber sido intervenida de una vértebra, decidió volver a ejercer su trabajo en Sálvame, pero con el ánimo cambiado.

Lydia Lozano confesó que su estado de ánimo estaba bastante tocado. "Esto me ha hecho venirme abajo. Tengo que andar todos los días, mi espalda es un hilo. Me tengo que cuidar muchísimo, es una faena".

Su gran problema de espalda ha sido desde el primer momento un impedimento para no dar todo lo que podía en el Mediafest Night Fever. Ante la situación, deseaba ser expulsada para descansar. Todos sus compañeros estuvieron hasta el último momento muy preocupados por ella, y sabían que quería marcharse.

"Gracias por hacerme vivir esta fiesta"

Lydia Lozano se iba por la puerta grande dedicando unas bonitas palabras a todos sus compañeros. "Gracias, tengo que decir una cosa. Gracias al equipo de azafatas, a la dirección del programa, a producción, a los compañeros. Gracias por hacerme vivir esta fiesta".

La colaboradora se ha marchado del programa para poder centrarse así en su trabajo en Sálvame, además de sus otros negocios. Cabe mencionar que hace varias semanas, vimos cómo Lydia Lozano no convencía mucho al jurado. "Lydia no canta bien, pero es que me encanta verla, me hace mucha gracia", opinaba al respecto, Cristina Rodríguez.

No puede vivir mucho tiempo alejada de los focos

Después de que Lydia Lozano fuese expulsada por el público de Mediafest Night Fever, la colaboradora ha decidido regresar a la televisión en este último programa. Adela González ha explicado que ella no puede vivir mucho tiempo alejada de los focos. Es una adicción sana que se ha convertido en la alegría de los espectadores, todos están deseando verla.

