Lydia Lozano quiere dejar Telecinco porque no aguanta los abusos de Rociíto

Lydia Lozano es una de las concursantes del Mediafest Night Fever que más juego da. Y no lo decimos por sus actuaciones, porque canta mal y siempre se equivoca, sino por lo que habla fuera del escenario. Habla tanto que ha cuestionado el apoyo que Rocío Carrasco siempre recibe de sus fans.

Tiene claro que su compañera tiene buenas puntuaciones por el apoyo incondicional de sus seguidores. Esto le molesta y ha acabado con un intercambio de 'reproches' entre las dos. Situación tensa tras la cual la colaboradora de Sálvame ha dicho que no quiere seguir participando.

Lydia Lozano habla más de la cuenta

La periodista canaria se entrega al máximo en cada gala del Mediafest Night Fever, pero nunca consigue buenos resultados. Primero, no lo logra porque no canta y segundo, porque jamás se aprende la letra y se le olvida en medio de la actuación. Y en la gala de ayer volvió a suceder lo mismo de siempre.

Anoche se metió en la piel de Christina Rosenvinge cantando con Álex de la Nuez Chas y aparezco a tu lado.

Lydia Lozano hizo lo que pudo, pero su actuación volvió a ser un desastre. De ahí que el miembro del jurado Castelo dijo tras la misma que quizás había llegado el momento de que fuera expulsada. Sus palabras exactas fueron estas: “Creo que está cansada y quiere estar con Charlie los viernes”.

A lo que Cristina Rodríguez añadió: “A lo mejor hay que echarla”.

Estos comentarios no gustaron nada a Lozano que, por lo bajo, dejó claro que para no aguantar más estas cosas quería irse. Lo que provocó el enfado del citado Castelo que añadió: “No estoy sordo. Si quiere irse, el castigo es que se quede”.

Toda esta situación enfadó muchísimo a la colaboradora de Sálvame, pero más aún le molestó el vídeo que se mostró de sus ensayos. Vídeo en el que arremetía contra Rocío diciendo: “Ella ganará siempre porque tiene ahí millones de seguidores y ya está. Tiene una marea fucsia que la apoya a muerte”.

“Hay fans fanáticos que, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre están ahí”. De esta manera, dejó de manifiesto que cree que aunque la hija de 'La más grande' no lo hace bien, siempre se lleva buenas puntuaciones. Todo lo contrario a lo que le sucede a ella.

Lydia Lozano se enfrenta a Rocío

La mujer de Charlie vio que sus palabras no gustaron nada a Carrasco. Así, en pleno directo y con cierto sentido del mundo, esta le dijo: “Mucho cuidadito con meterte con mi marea fucscia. Tú lo que quieres es irte”.

Ante esta advertencia, Lydia Lozano respondió: “No te preocupes, que ellos ya me han llamado trinker. No me he metido con ellos. Dios me libre de meterme con un fan”.

“Mis fans no me están votando, pero un beso a mis fans”.

Lo dicho por Lozano, que consiguió continuar una semana más en el formato, no gustó mucho en las redes sociales. Tanto es así que estas se llenaron de mensajes criticándola. Ejemplos son estos: “Por supuesto que la marea fucsia apoya a Rocío, pero cuando ella no estaba, tú tampoco ganabas” y “Es una reventada”.

En esta misma línea encontramos: “Diciendo que la llamaron trinker, lo que eres” y “No es que tus fans sean coherentes, es que después de la docuserie se dieron cuenta de la realidad. Sí, de lo nefasta periodista que eres y de lo malísima persona que eres también”.

Sin olvidar otros como “Tiene unos celos de Rocío que no es normal. Cuando no es protagonista lo pasa fatal” y “El reventamiento que tiene cuando no es la estrella del programa. No lo supera”.

