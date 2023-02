Lydia Lozano tuvo un problema muy sonado por su marido hace 20 años

Lydia Lozano ha sido noticia durante gran parte de la semana en el programa en el que trabaja desde hace 13 años. Ha sido protagonista a cuenta de las presuntas visitas de la colaboradora y su marido a un conocido local de intercambio de parejas del centro de Madrid.

Un problema que le ha surgido de buenas a primeras para desgracia de la colaboradora. Un tema espinoso que afecta a su marido, un hombre del que sabemos menos cosas de las que nos gustaría conocer.

El caso es que a Lydia Lozano le disgustó mucho que una amiga como Carmen Alcayde desvelase este supuesto secreto íntimo sobre la periodista canaria.

Y es que lo que menos quería la colaboradora de Sálvame era ser noticia por algo así y sobre todo porque ponía el foco directamente en su marido. Nos referimos a una persona sobre la que no le gusta hablar demasiado, pero en ocasiones ha salido a la palestra. Una de ellas fue hace casi 20 años en A tu lado.

Lydia Lozano tuvo que defender a su marido hace 20 años

Recordemos que Lydia Lozano fue colaboradora fija del programa que presentaba Emma García en las tardes de Telecinco. Y la primera vez que escuchamos el nombre del marido de Lydia lo pasó realmente mal en pleno directo.

| TELECINCO

Fue el 28 octubre de 2003 cuando Lydia Lozano entró en cólera después de qué Sonia Arenas le espetase algo que le hizo saltar como un resorte.

Lo cierto es que por aquel entonces, Sonia Arenas, una famosa exconcursante de Gran Hermano, había sido cazada en una actitud más que cariñosa con Humberto Janeiro, padre de Jesulín.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

La disputa entre Sonia Arenas y Lydia Lozano a cuenta de Charly

Por esta pillada, la colaboradora de A tu lado fue duramente criticada por Lydia Lozano, después de que la joven se despidiese "con un beso" del padre de Jesulín.

| Trendings

Pero Sonia Arenas siempre ha sido una mujer que no ha tenido pelos en la lengua. El caso es que en el cara a cara ha sido una de las colaboradoras más duras e incisivas de aquellos años.

"A tu marido también le he dado besos delante de ti y no me he liado con él", aseguraba Sonia Arenas ante la mirada atónita de Lydia Lozano.

"Le he dado los mismos besos a tu marido que a Humberto", confesaba Arenas. Excusándose en cierto modo de aquellos que aseguraban al cien por cien que había tenido un idilio con Humberto.

"Qué asco tenerte a ti como mujer"

Y el caso es que Lydia saltó como nunca la habíamos visto antes y defendió a su marido con toda la fuerza del mundo. "Pobrecito Charly, qué asco", sentenciaba en un primer momento la colaboradora.

| España Diario

"Qué asco tenerte a ti como mujer, que ya lo dice él mismo", volvió a responderle Sonia Arenas, que provocó que la tensión subiese por momentos. Aunque Lydia Lozano acabó contando hasta diez para no provocar un caos en el programa de Emma García.

En ese momento, Emma prefirió dar paso a publicidad para que se calmasen los ánimos y después de la pausa todo cambió. Arenas entonó el mea culpa y acabo pidiendo perdón a Lydia Lozano, que estaba derrumbada por lo que había escuchado de su compañera de programa.

"Lo siento muchísimo porque Charly no tiene nada que ver aquí. Me he calentado mucho porque me ha dolido que metieras a mi madre en esto", confesaba la exgran hermana.