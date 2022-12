Lydia Lozano, la primera en destapar el secreto de la muerte de su padre

Lydia Lozano siempre se ha mostrado como una mujer muy transparente. Pero, aunque no le suele gustar hablar de su vida personal en público, en una ocasión no tuvo ningún problema en destapar uno de los secretos sobre el fallecimiento de su padre.

El pasado sábado 17 de diciembre, el propio Jorge Javier Vázquez confesó ante toda la audiencia del Deluxe que, durante mucho tiempo, sintió muy cerca a su gran amiga Mila Ximénez.

"Esto no lo he contado porque me daba apuro. Suena un poco como a flipado, pero a mí, cuando ella se va, me han pasado cosas para las que he tenido difícil explicación", comenzó relatando el compañero de trabajo de Lydia Lozano.

Y, aunque es consciente de que todo lo que pasó, fue al principio "porque noté que de alguna manera se comunicaba conmigo", hace tiempo que no siente su presencia

Ahora, ha salido a la luz una experiencia paranormal que vivió la propia Lydia Lozano hace años. Y es que, tras la muerte de su padre, esta periodista del corazón aseguró que se ha intentado poner en contacto con él en más de una ocasión. Lozano fue la primera en hablar de este tema.

Lydia Lozano hace una inesperada confesión

Lydia Lozano dejó a todos sus compañeros de Sálvame sin palabras al confesar las técnicas que utiliza para estar en contacto con su progenitor. A principios de mayo del 2020, la colaboradora de Telecinco no tuvo problemas en asegurar que, desde que murió, "todos los días hablo con él".

Y, aunque siempre fue un poco reacia a creer en lo paranormal, en aquel momento confesó que, desde el fallecimiento de su padre en el año 2010, está mucho más abierta a todas estas prácticas.

Tal y como confesó Lydia Lozano, a ella no le hace falta acudir a ouijas o conjuros, ya que la conexión y los recuerdos que tiene de su progenitor han sido suficientes para mantener el contacto con él.

Aunque fue Omar Sures quien desveló la faceta más paranormal de la colaboradora de Sálvame. El periodista aseguró que, desde que aquel momento, su compañera de trabajo cree en la posibilidad de que haya vida después de la muerte, y que nuestros seres queridos "te echan un cable desde el lugar en el que se encuentren".

Lydia Lozano lo pasó muy mal con la muerte de su hermano

Años después, Lydia Lozano volvió a revivir esta pesadilla, pero en esta ocasión con su hermano Jorge Lozano. Este conocido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid falleció en marzo de 2021 a causa de la pandemia de coronavirus.

Desde entonces, la colaboradora de televisión y el resto de su familia no han podido superar esta dura pérdida. A mediados de septiembre de este año, la comunicadora se abrió en canal con el resto de sus compañeros de Sálvame.

Lydia Lozano no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre. "Sé que él me ve feliz en esa casa hecha por Charly, le echo de menos", aseguró la periodista con lágrimas en los ojos.

Y es que, una vez más, la tertuliana quiso dejar muy claro lo importante que es su familia para ella. Pero si había alguien por quien sentía una gran predilección, ese era su hermano Jorge.

"Siempre he contado la anécdota de que cuando empecé en Tómbola, mi hermano le dijo a mi madre: 'dame la prueba de ADN porque esto no nos ha podido caer en casa'".

En este momento, Lydia Lozano no pudo evitar derrumbarse en directo tras recordar la muerte de su hermano. "Es muy difícil la pérdida de un hijo, porque no pudimos verle ni hablar con él", aseguró, al confesar lo mal que lo ha pasado su madre al respecto.

"Me pusieron en contacto con el enfermero que estaba con mi hermano, fíjate qué maravilla y comimos con él y con su mujer. Pensaba que mi madre se iba a romper en esa comida, pero fue divertidísima ¡Qué personas los que han cuidado a todos los enfermos!".

