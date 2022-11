Lydia Lozano se va de 'Sálvame' y airean todo lo de su despido

Lydia Lozano vive unos días aciagos porque rememoró el episodio que más ha dañado su carrera como periodista del corazón. Aseguró en Salsa Rosa ante Al Bano que su hija desaparecida, Ylenia Carrisi, seguía viva allá por 2005.

Lydia vivió un fin de semana que no se lo desearía ni a su peor enemigo. Y todo después de ver como Al Bano volvía a Telecinco 11 años después y la sombra del 'caso Ylenia' le dejaba sin respiración.

En un momento dado, esta afirmó que quería dar la cara ante el ex de Romina Power. Pero después de ver el sufrimiento que padeció su madre al verla llorar en Sálvame, declinó la invitación del Deluxe a sentarse frente al cantante italiano.

Lydia Lozano se marcha de Sálvame tras sentirse atacada

Fue una entrevista en la que Al Bano llamó "gran actriz" a Lydia y siguió insistiendo en que no quería saber nada de ella. Eso sí, los días han pasado y ella ha tenido que volver al programa donde se quedó en shock hace apenas unos días.

En Sálvame Diario, Lydia protagonizó otro episodio que no ha dejado indiferente a nadie y que ha vuelto a reflejar la angustia que siente la canaria cuando le sacan este tema.

Lo cierto es que ante la polémica con Al Bano, la tertuliana se ha marchado, en un momento dado, del plató. Lo ha hecho tras ver cómo Kiko Matamoros amenazaba con contar los entresijos de este turbio caso.

Lydia no esperaba que su compañero aireara los detalles de su despido de Salsa Rosa, programa dónde pasó todo. La colaboradora dijo allí que Ylenia Carrisi estaba viva y supuestamente le obligaron a pedir perdón si quería continuar. Supuestamente nadie pudo evitar el desenlace y cancelaron su contraro, al menos eso es lo que cuentan.

La colaboradora de Telecinco afirmó que no quería hablar más de este asunto. Se iba del plató principal, mientras Matamoros afirmaba que si la periodista le pidió perdón el cantante fue porque le obligó la cadena de Fuencarral.

Los motivos por los que se ha marchado sin previo aviso

Además, Kiko le reprochó a su compañera que no estuviese sentada como colaboradora en la entrevista del pasado sábado. Y sobre todo, le achacaba la falta de valentía con estas palabras. "A ti no te duele Al Bano, a ti te dueles tú".

"La gran ventaja que tienes es que no conoce la intrahistoria de todo", continuaba el colaborador, mientras la tertuliana negaba con la cabeza.

Esta, en cuestión de segundos, descargaba su ira en directo. “Ni callada ni nada, no voy a entrar en ese juego, que diga lo que le salga de las narices. Me voy a salir fuera y deberíais respetarme, no quiero que me enfoquen, ya está bien”.

La canaria se marchaba furibunda mientras Kiko Matamoros iba más allá: “Esto es la historia de un fracaso informativo y humano”. Según este, lo coherente es que la canaria “tuviera las agallas de contar la verdad”. Se ha ido del programa de forma temporal, después ha regresado.

Lydia ve cómo Kiko airea todo lo de su despido

Según Kiko, se le pidió que no le dijera a Al Bano que Ylenia estaba viva, pero no hizo caso alguno. Después se supo que su información era mentira. “Se creía que le iban a dar el Pulitzer, sin ninguna base documental sólida, sin nada de nada”.

A su vez, la señalaba con el dedo de haber vuelto a Santo Domingo con la idea de seguir con la historia y no de cerrarla.

“Se negó a pedir perdón ¿Sabes por qué lo haces? Porque te obligan. Los directores no se vuelven locos como tú, porque tienen un poco de vergüenza torera y dicen con esta información que tienes no puedes seguir”, afirmó Kiko.

“¿Si no te dicen que o pides perdón o te vas a la calle lo hubieras pedido?”, le cuestionaba el colaborador. “La tienen que poner contra la espada y la pared y esa es la historia real”, finalizaba el madrileño.