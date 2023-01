Lydia Lozano desvela el secreto mejor guardado de su jubilación

Lydia Lozano lleva más de 30 años ejerciendo de periodista y siendo una estrella de la pequeña pantalla. Es una de las colaboradoras más queridas de Sálvame y se merece ostentar el puesto porque siempre muestra su mejor sonrisa. Es muy amable con sus compañeros, aunque se lleva mucho mejor con los que trabajan fuera de cámaras.

Lydia Lozano acaba de conceder una entrevista a Sevilla Press y ha sido más generosa que nunca, tanto que ha hablado de su jubilación. Asegura que todavía no se ha planteado retirarse porque sigue teniendo la misma ilusión que cuando empezó a trabajar. Lo que sí ha hecho es pensar en que quiere ocupar su tiempo libre: podría escribir un libro basado en sus memorias.

Lydia ha explicado que la editorial más famosa del país se puso en contacto con ella en 2005 para hacerle una propuesta. Le ofrecieron escribir un libro sobre el famoso caso Ylenia, la hija de Al Bano Carrisi que desapareció en extrañas circunstancias. En un primer momento valoró el proyecto, pero después lo rechazó porque no quería tener problemas con nadie.

“Me ofrecieron escribir mis memorias hacer hace mucho tiempo, cuando ocurrió lo que ocurrió y metí la pata me llamó Planeta. Querían que contase cómo lo había vivido, vinieron a mi casa y querían que contara mi relación con Rocío Jurado. Si lo hiciera sería en libertad total, cuando me jubile”, ha explicado en el medio citado anteriormente.

Lydia ha aprovechado el tema para dejar claro que la jubilación de momento no entra dentro de sus planes. Dice que “nunca” ha pensado en ello y lo cierto es que sigue teniendo mucho que aportar. El público le adora y Telecinco sigue creando formatos en los que encaja perfectamente, como Mediafest Nigth Fever.

Lydia Lozano, tan sincera como de costumbre

Lydia, en el medio nombrado anteriormente, ha reconocido que su sinceridad le ha jugado malas pasas. Sin embargo, está orgullosa de haber sido fiel a sus principios y nadie le puede acusar de moverse de forma interesada. Solamente le importa algo: entretener al público que le lleva siguiendo más de tres décadas y hace lo imposible por ello.

Lozano todavía tiene muchos retos pendientes, así que no tiene pensado jubilarse, pero sí ha planeado qué hará después. El gran secreto es que piensa escribir una autobiografía, al igual que han hecho algunas de sus compañeras, como Karmele Marchante. La canaria dará el paso, pero ha puesto una condición: quiere ser libre y que ninguna editorial vete ningún tema.

La periodista no habla mal de ninguno de sus compañeros, a pesar de que está en el punto de mira de muchos de ellos. Asegura que tiene grandes amigos en la profesión, pero la gran mayoría no hacen pantalla y son personas anónimas. “Tengo muchos más amigos fuera de lo que es el plató, en todas las redacciones de los programas en los que he trabajado tengo muchísimos”.

Lydia Lozano es la más generosa de Telecinco

Lydia, a pesar de que pueda parecer lo contrario, tiene mucha seguridad en sí misma y por eso participa en todos los juegos. Considera, con un criterio acertado, que no es menos periodista por cantar, bailar o disfrazarse. Los tiempos cambian y el público le quiere ver en diferentes situaciones, ella solo se está adaptando.

Lozano puede presumir de ser uno de los grandes iconos de la televisión, de hecho ya ha pasado a la historia. Su presencia es esencial para entender algunos programas, como Sálvame. Sin su ayuda nada sería posible, al menos eso es lo que piensan los espectadores.

