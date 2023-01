Lydia Lozano desvela el nombre del culpable y sufre las consecuencias

Lydia Lozano lleva años trabajando en la crónica social, pero todavía sigue siendo inocente en muchos aspectos. Recientemente ha presenciado algo que pasará a la historia: su compañero Kiko Hernández ha desvelado quién es el topo de las Campos. Según su información, la persona que ha traicionado a María Teresa Campos es Gustavo Guillermo, su chófer y hombre de confianza.

Lydia Lozano ha consolado a Carmen Borrego, que se enteraba de todo sentada en su silla de colaboradora de Sálvame. La malagueña estaba visiblemente nerviosa y ha reconocido que confiaba en las palabras de Kiko porque había pruebas. El exgran hermano le ha prometido que hay más de “8.000 horas de grabaciones” que no dejarían en buen lugar a la familia.

Lydia ha presenciado algo que le ha llamado poderosamente la atención: de un momento a otro su compañera ha cambiado. Carmen ha dejado de hablar del tema y ha asegurado que no iba a pronunciarse porque se lo había pedido su familia. En ese momento Lozano ha dado el nombre del culpable: “Le ha llamado Terelu”, ha dicho son mala intención.

Lydia enseguida ha sufrido las consecuencias porque su amiga se ha enfadado con ella, no quería que nombrase a Terelu Campos. La canaria promete que lo ha hecho sin querer, que no sabía que era un secreto y no ha tardado en disculparse. Ha sido señalada por todos, pero los espectadores tienen claro que no ha obrado con mala fe, simplemente ha querido dar información.

Lozano sabe que la culpable de que Carmen Borrego se haya cerrado en banda es Terelu, quien quiere proteger a Gustavo. Sobre todo quiere mirar por el bien de María Teresa Campos, quien considera al chófer un hijo más del mediático clan. La audiencia está muy sorprendida porque nadie esperaba que él pudiera ser el topo, aunque esto último no está probado.

Lydia Lozano ha intentado enmendar su error

Lydia se ha sentido mal porque no quería traicionar a su amiga, llevan meses sentándose juntas y tienen una relación muy bonita. La canaria sabía que María Teresa no estaba bien porque llamó a Borrego para preguntar, pero no lo hizo como periodista. Su intención era preocuparse por la presentadora y ver si podía colaborar en algo para que todo fuera más sencillo.

“Confío plenamente en ella”, explicó la tía de Alejandra Rubio después de desvelar que Lozano era conocedora de la situación. Eran pocos los que estaban al tanto del delicado estado de María Teresa Campos, así que encontrar al topo es fácil. Terelu siempre ha confiado en el chófer, pero ahora podría tener dudas y por eso habría frenado el tema.

Lozano ha salido corriendo detrás de su amiga, quien se ha refugiado en los baños de Telecinco. “Está llorando”, ha comentado cuando ha llegado y después no ha dicho nada más. Las consecuencias que ha tenido la información que ha dado han sido demasiado fuertes, así que ahora debe ser más cuidadosa.

Lydia Lozano ha sido la primera en descubrir todo

Lydia entiende que la situación de la familia Campos es muy complicada porque Gustavo es un peso muy pesado dentro del clan. Ella se ha enterado la primera de la noticia porque Kiko Hernández, autor de la exclusiva, se lo ha contado en un despacho. En esta reunión también estaba presente la tía de Alejandra Rubio, quien se ha quedado sin palabras.

Lozano se mantendrá firme e intentará no desvelar ningún dato comprometido, pero eso no es suficiente. Sus compañeros tienen demasiadas ganas de saber y ella demasiada información, así que debe andar con mil ojos.