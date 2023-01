Lydia Lozano destapa lo que nadie había contado de Isabel Preysler

Lydia Lozano es una pieza clave de Sálvame, donde colabora dando su punto de vista así como informaciones de los temas más candentes. Y precisamente esto es lo que ha hecho ahora desvelando un dato relevante acerca de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En concreto, ha confesado que la situación entre las familias de ambos es bastante tensa.

Sí, la canaria ha admitido que la relación entre las madres de los dos era muy complicada cuando estuvieron juntos por primera vez. Y más lo será ahora, especialmente porque Isabel Preysler no soporta que su hija fuera engañada con otra mujer por el que era su novio.

Vamos, que, según Lydia, la pareja va a tener que trabajar mucho para limar asperezas en el seno de su clan. Deben hacerlo para que pueda reinar la armonía.

Lydia Lozano confiesa la complicada situación

La periodista del corazón ha abordado con sus compañeros de Sálvame la reconciliación de Tamara e Íñigo. Al hacerlo ha revelado que tiene información de primera mano acerca de lo poco amigable que fue la relación entre las madres de los jóvenes en la parte inicial del romance. Al respecto, ha dicho: “Hace poco estuve con una amiga mía, que a su vez es muy amiga de la madre de Onieva, de Carolina”.

“Me dijo: '¿Pero esto cómo no lo habéis hablado?' y yo le pregunté a lo que se refería. Su respuesta fue: 'En las relaciones es muy importante ver cómo te llevas con la madre de tu novio o la madre de tu novio cómo se lleva con tu madre'”.

| Instagram (@tamara_falco)

En este punto, ha sido cuando Lydia ha relatado el detalle más jugoso. Ha contado: “Cuando los jóvenes estaban juntos, Carolina invitó a Preysler a su casa a cenar e Isabel dijo que no”.

Ha sido entonces cuando le ha preguntado a Pilar Vidal, quien recientemente ha podido hablar con la 'reina de corazones', si le sorprendía lo relatado. Y su respuesta ha sido: “No”.

Lydia Lozano saca a relucir más tensas situaciones familiares

La excolaboradora de Tómbola ha querido poner sobre la mesa la realidad de la relación entre los clanes de los otra vez novios. Por este motivo, le ha preguntado a Pilar si Tamara se lleva bien con su suegra. A lo que su compañera ha respondido: “Se llevaban muy bien hasta la ruptura”.

Lydia ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre Isabel y Carolina. Una cuestión ante la que Vidal ha manifestado: “Yo creo que en los dos años que sus hijos estuvieron juntos no llegaron a conocerse. Es más, ni se han hablado”.

“No es que no se gustan. A ellas el anillo que Íñigo le regaló a Tamara para pedirle matrimonio no les gustó, pero no por nada, sino porque se compró en extrañas circunstancias. Y también porque ambas son imágenes de marcas de joyería en España por lo que él lo tenía fácil en ese sentido”.

| GTRES

Estos comentarios han llevado a que en Sálvame se haya hablado entonces de que, como ha dicho Alonso, hay “rivalidad suegril” entre las dos. Una rivalidad que ahora sus respectivos hijos van a tener que limar si desean que esta nueva oportunidad siga sus cauces y acabe en boda.

Esta información de Lydia seguro que va a dar mucho de lo que hablar en los medios de comunicación. Sin embargo, parece que no suscita tanta pasión entre los espectadores del programa. Y es que han sido muchos los espectadores del formato que en Twitter han dejado mensajes como “No nos interesa la Preysler”.

Sin olvidar otros en esta misma línea como estos: “No nos interesa el tema Preysler ni las nuevas generaciones. Queremos salseo, frikismo, locura y surrealismo”.

