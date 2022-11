Lydia Lozano descubre cuánto ha ganado Al Bano tras perder a Ylenia Carrisi

Lydia Lozano se ha quedado de piedra al descubrir todo lo que ha ganado Al Bano y en qué se ha gastado toda su fortuna tras perder lo que más quería en el mundo: su hija.

Han pasado ya 28 años de la desaparición de Ylenia Carrisi, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida del cantante.

| Telecinco

Aunque no hay ninguna duda de que el dolor que siente un padre es incalculable, otra de las personas que peor lo han pasado con la desaparición de la joven ha sido, precisamente, Lydia Lozano.

En el 2005, la periodista aseguró públicamente que tenía información de que Ylenia seguía con vida, una noticia que supuso el inicio de una guerra entre el italiano y la comunicadora. Tras 17 años después, este conflicto no ha terminado.

Y es que, a pesar de que Lydia Lozano ha pedido disculpas en más de una ocasión, lo cierto es que Al Bano nunca lo aceptó, pero ahora parece que todo ha cambiado.

Este sábado, 19 de noviembre, este conocido artista italiano acudió al plató del Deluxe para hablar, entre otras cosas, de su conflicto con la colaboradora del formato.

"Yo no tengo nada contra Lydia. El dolor que ha causado ha sido demasiado, pero ya está olvidado. El perdón se lo tiene que dar Dios, yo soy un pobre diablo y no le voy a dar el perdón", aseguró Al Bano durante su intervención.

A pesar de que, en esta ocasión, no puso ninguna traba para que Lydia Lozano estuviera presente durante su entrevista, la periodista decidió no acudir a la cita. "No estoy preparada para una segunda humillación. No vuelvo a hablar del tema ni volveré a pedir perdón".

Otro de los temas que más llamaron la atención ha sido su situación económica. Y es que el artista no tuvo ningún problema en confesar en qué se gasta todo su dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Lydia Lozano no tenía ni idea de este dato

Lydia Lozano se ha quedado sin palabras al saber en qué ha invertido Al Bano todo su dinero. A punto de cumplir 80 años, el italiano está pasando por una de las épocas más tranquilas de su vida.

Y es que, a pesar de que no ha dejado de trabajar, a día de hoy cobra una suculenta pensión por jubilación que le permite tener un estilo de vida acomodado. "Puedo pagarle el café a todos mis amigos", bromeó durante la entrevista.

| GTRES

Además, el enemigo público de Lydia Lozano no tuvo ningún problema en compartir en qué ha invertido todo su dinero y todo apunta a que lo ha hecho en algo que le hace enormemente feliz.

"Todo el dinero que he ganado lo he invertido en crear algo muy especial, en mi resort con caballos, restaurante, hotel… Todo mi dinero está en el sur de Italia. Me dicen que estoy loco y que el dinero se invierte en Milán".

Al Bano habla de su actual relación con Romina Power

Además, Lydia Lozano se ha enterado de la actual relación que mantiene el cantante con su exmujer, Romina Power. En 1996, tras tres décadas junto y cuatro hijos en común, estos dos conocidos artistas decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Durante todo este tiempo, ambos se han estado lanzando duras acusaciones públicamente, pero, ahora, parece que las cosas han cambiado. Y es que, no hace mucho, pudimos ver a estas dos estrellas de la música italiana juntos en un escenario.

Ahora, y gracias a su entrevista en el Deluxe, Lydia Lozano se ha enterado de cómo es la relación entre ellos en la actualidad.

| TELECINCO

El artista no tuvo ningún problema en confesar lo mal que lo pasó su exmujer con la desaparición de su hija Ylenia: "De mi hija sé lo que he pasado, lo sé muy bien, Romina no ha aceptado esto".

Además, aseguró que, a día de hoy, la relación entre ellos es de lo más cordial. "Ella se marchó a América, tiene que hacer su vida. Me parece justo. Romina es la mamá de mis hijos y tenemos que llevar estos asuntos. He amado a mi familia como nada en el mundo y he gastado toda mi energía en trabajar".

Por otra parte, el enemigo de Lydia Lozano también quiso recordar cómo nació el amor entre él y Romina. Según el cantante, fue "un amor fuera de serie".

"Escribía música todos los días solo con mirarla, la he querido como los ingleses han querido a su Reina Isabel… Ha sido un gran amor, hemos hecho cosas grandes en la vida y en el escenario. Fue un amor fuera de lo normal, la he querido como a nadie en mi vida".