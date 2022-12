Lydia Lozano y el cruce de insultos que ha acabado con la paciencia de su marido

Lydia Lozano está siendo últimamente noticia por sus 'enfrentamientos' televisivos. Así, en el Mediafest Night Feverha tenido un 'choque' con Rocío Carrasco. Y ahora ha vuelto a tener una seria discusión en Sálvame con Rafa Mora, quien ha sacado a relucir al marido de ella, Charly.

Esta situación ha provocado que la canaria no se haya quedado callada y le haya cantado las cuarenta al valenciano. Lo que ha provocado un momento realmente tenso en el plató.

Lydia Lozano se enfrenta a Rafa

La excolaboradora de Tómbola da su opinión con vehemencia sobre los temas que se tratan en el programa. Y así se ha mostrado en la tarde de ayer cuando ha estado 'debatiendo' con Canales Rivera uno de los asuntos del día.

En este momento se ha escuchado a Rafa gritarle a Lydia: “Abuela”. Adela González ha reprendido al joven diciéndole que estaba hablando Lozano, quien se ha dirigido a aquel. Le ha preguntado: “¿Me estás llamando abuela? Me has llamado abuela”.

| GTRES

Mora se ha empezado a reír al tiempo que ha negado haberse referido a ella en estos términos. Y esto ha enfadado mucho más a la canaria que ha espetado: “Te vuelvo a decir que no has entendido nada. No eres respetuoso con una persona que lo está pasando mal”.

“Si a ti te pusieran a tu novia esta tarde con uno donde estuvo de vacaciones, estarías con la lágrima”.

Estas palabras han molestado muchísimo a Mora que le ha respondido: “No me escuchas. Mi novia no está aquí, está en su casa. Yo tampoco te digo si Charly estuvo anoche en un bar de lucecitas, yo tampoco lo planteo”.

El marido de la periodista está cansado de que siempre le mencionen. Él es un rostro anónimo y su paciencia está a punto de acabarse.

“A las familias que no pertenecen a esto vamos a dejarlas fuera. Cada vez que hablo esta tarde me ignoras o no me escuchas, prefiero pensar que ya no escuchas bien porque si no eres una maleducada. Si te inventas cosas sobre mí, yo también puedo utilizar mis malas artes”.

| España Diario

Lydia no se ha quedado callada: “Ves como vas más allá y que hablas por encima de mí, eres un maleducado. Te faltan muchas horas”.

La tensión ha ido creciendo y él ha llegado a decirle: “Te pido perdón por lo de abuela porque no tienes hijos”.

Este último comentario ha provocado que incluso otros colaboradores como Belén Esteban le haya llamado la atención: “Oye, eso es muy feo”. A lo que Carmen Borrego también ha añadido: “Eres mala persona, no sé cómo no te das miedo”. Mientras, Adela ha expuesto: “Lo has hecho con todo el ánimo de ofender”.

Lozano ante lo que estaba sucediendo ha afirmado: “Rafa, das mala vibra ¿Tú crees que a mis 62 años va a venir un niñato como tú a tomarme el pelo?”. Palabras que han sido aplaudidas por el público y que han hecho 'estallar' el plató en música. Esto ha provocado que la colaboradora se haya levantado de su asiento para dedicarle al extronista su famoso 'chuminero'.

Lydia Lozano recibe el respaldo de todos

La colaboradora canaria no solo ha conseguido el apoyo de sus compañeros ante los ataques de Rafa. También ha logrado el de los espectadores, que la han aplaudido en redes al tiempo que han arremetido contra él. Lo han hecho con mensajes como “Mora no tendría que estar en el programa, es prepotente y mala persona”.

“Que en pleno año 2022 tengamos que estar aguantando a un machirulo como este” y “Él no aporta nada. Cuando está en plató, evito ver el formato”.

| GTRES

Sin olvidar otros como estos: “Es un tío impresentable que tendría que estar fuera hace tiempo”, “Rafa Mora es un niñato y un impresentable. Ni pinta ni aporta nada” y “Muy bien, Lydia, es un maleducado y un sinvergüenza”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp