Lydia Lozano cree que su compañera de 'Sálvame' debería denunciar ya

Lydia Lozano lleva unas semanas llenas de conflictos con sus compañeros. En el Mediafestse ha 'enfrentado' con Rocío Carrasco y en Sálvamelo ha hecho con Rafa Mora. En este último programa además ha vivido otro rifirrafe con Cristina Porta, a la que le ha reprochado no denunciar la situación que ha sufrido.

El machismo reinante en los medios deportivos ha sido el tema de debate entre las dos. Así, mientras la veterana del formato ha negado que exista, la recién incorporada lo ha afirmado rotundamente. Y esto ha dado lugar a una discusión que ha traído consigo numerosas críticas a la primera por lo que ha dicho.

Lydia piensa que su compañera está llamando la atención y que debería denunciar ya lo que supuestamente ha vivido. No entiende que haga público ciertos comportamientos antes de tomar medidas severas.

Lydia Lozano y su último enfrentamiento en Sálvame

La excolaboradora de Tómbola va de berenjenal en berenjenal y el último en el que se ha visto envuelta ha sido por una discusión con Cristina. De esta han ido apareciendo distintas informaciones y testimonios, como el de Alonso Caparrós, que no la dejan en buen lugar. En concreto, la cuestionan como compañera de trabajo.

Lydia ha visto que la joven, ante todos estos ataques, ha intentado defenderse. Y al hacerlo ha sacado a la luz lo mal que lo ha pasado cuando ha trabajado en el área de la prensa deportiva. Ha desvelado que en ese sector reina mucho el machismo, entre otras cosas.

Estas palabras no han gustado nada a Lozano y así lo ha manifestado. Lo que ha provocado el enfado de Porta, que le ha espetado: “Me alegro de que no hayas vivido las situaciones que he vivido yo y compañeras mías”.

Ante este comentario, la veterana de Sálvame ha respondido: “¿Denunciaste? Yo he trabajado en una redacción de deportes en la que era la única mujer y no tengo ninguna queja. A lo mejor es que estabas más buena tú que yo y a mí no me tiraron los tejos. Venga hombre, ya está bien, a mí este tema no me gusta”.

Lydia cree que Cristina debería denunciar ya y no dedicarse a airear este asunto por los platós.

Terelu ha intentado calmar la tensión diciendo: “A lo mí lo que me llama la atención en positivo es que desde hace unos años las cosas han cambiado. Ahora cantidad de mujeres están cubriendo como reporteras la Liga, la Champions, el Mundial...”. Unas palabras ante las que Cristina ha añadido: “Claro que sí, pero cuesta muchísimo más”.

“¿Cuántos hombres hay en el periodismo deportivo y cuántas mujeres? Muchísimas menos, porque no se nos toma tan en consideración. Hay mujeres, amigas mías, de redacción que por no tener un físico destacable están detrás de las cámaras y saben mucho más que el hombre que da la cara. Y como en ese mundo lo he vivido y estoy aquí para hablar, digo lo que me da la gana”.

Lydia Lozano es criticada en redes

La mujer de Charly cuenta con muchos fans que no dudan en apoyarla siempre en redes sociales, pero esta vez no ha sido así. Los argumentos que ha utilizado para desmentir lo que ha contado Porta han sido considerados muy machistas por numerosos espectadores. De ahí que la han dejado en evidencia con mensajes realmente contundentes.

Pueden leerse comentarios como: “Ha estado desafortunada. Que a ella no le haya pasado no significa que a Cristina no le pudiese pasar” y “Lydia siendo la única mujer en una redacción de deportes. Viva la paridad laboral, con solo eso sus argumentos ya se caen solos”.

“Y lo de estar buena parecido a llevar minifalda para sufrir acoso son argumentos de puro machismo y mensajes muy peligrosos”.

Sin olvidar otros como “No solo ha sido machista al negar el machismo en el ámbito del periodismo deportivo. Ha sido machista con las palabras y las formas que ha utilizado para negarlo” y “¿Y esta cadena defiende el feminismo?”.

