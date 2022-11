Lydia Lozano confiesa quién le contó que Ylenia Carrisi estaba viva

Lydia Lozano puede sentirse orgullosa: es una de las grandes estrellas de la televisión, un producto completamente irrepetible. Es historia de la prensa rosa y ha dado grandes exclusivas que le han convertido en un referente, como el primer embarazo de Belén Esteban. Sin embargo, dio una información incierta y todos le recuerdan que cometió un error: el caso Ylenia Carrisi.

Lydia Lozano, según han contado en Sálvame, desveló sin querer el nombre de su fuente y ahora todos saben quién le informó. Ella lo niega y asegura que siempre ha protegido a esta persona, dato que ha sido contrastado por muchos compañeros. Lozano nunca ha traicionado a ningún informador y siempre ha protegido la identidad de todos sus aliados.

| TELECINCO

Lydia descubrió que en su programa habían llamado a un paparazzi, Tino Torrubiano, que iba a contar todo lo que sabía del caso Ylenia. Aseguró que la persona que informaba a la periodista era Ricardo Zucchi, quien supuestamente vio a la joven “20 veces”. La situación empeoró de un momento a otro porque Carlota Corredera, entonces presentadora de Sálvame, dio un paso más.

Lydia se quedó realmente sorprendida cuando Carlota le dijo que habían hablado con su informador. Lo primero que hizo fue dejar claro que no era Ricardo Zucchi y prometió que nunca daría el nombre real por lealtad y compromiso. Corredera le llevó la contraria y aseguró que en algún momento había hablado más de la cuenta.

Lozano supuestamente confesó parte de su investigación, al menos eso es lo que dijo Carlota Corredera. “El programa sabe lo que sabe gracias a ti, la fuente del programa eres tú y no has sido consciente”. La canaria se quedó en shock cuando escuchó estas palabras, por un momento no supo cómo reaccionar.

Lydia Lozano lleva años sufriendo por lo mismo

Lydia ha pedido perdón en una infinidad de ocasiones, pero Al Bano, padre de la desaparecida, sigue acusándola de ser una mentirosa. Sin embargo, el público no olvida que hay una realidad: no es Lozano la que habla del tema de forma recurrente. En Telecinco saben que es un asunto que genera interés y dinero, por eso son incapaces de pasarlo por alto.

| TELECINCO

La polemista está desolada, ha pagado un precio muy alto por su error y los espectadores, sus verdaderos jefes, le han perdonado. Todos pueden equivocarse, la audiencia es justa y sabe que no hubo maldad en todo lo relacionado con Ylenia Carrisi. De hecho la canaria viajó a Santo Domingo porque estaba convencida de que podía encontrar a la desaparecida.

Lozano actuó de forma correcta, pidió pruebas y habló con muchos testigos, sobre todo con una fuente de total solvencia. El problema es que el engañaron: le facilitaron datos inventados que estaban perfectamente construidos. Pero lo importante es que ella no actuó con mala intención, todo lo contrario: intentó ayudar a la familia de Al Bano.

Lydia Lozano ha hecho una promesa

Lydia nunca ha faltado a su trabajo, pero hizo una excepción cuando se enteró de que Al Bano iba a volver a Sábado Deluxe. El cantante ha ganado un auténtico dineral con esta entrevista y Lozano podría haber hecho lo mismo, pero ha declinado la oferta. Prometió no volver a hablar de Ylenia Carrisi y ha cumplido su palabra.

La periodista no tiene miedo de que den el nombre de sus informadores porque sabe que Sálvame se equivoca. Dicen que lo filtró por error, peor ella sabe que es un asunto delicado y que nunca ha tocado el tema. “En la vida he dado el nombre de mi fuente, no me preocupa que salga el nombre”, sentenció más segura que nunca.