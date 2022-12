Lydia Lozano compra el vídeo íntimo de un famoso y descubre algo fuerte

Lydia Lozano es una de las periodistas más veteranas de la prensa del corazón de nuestro país. La colaboradora lleva décadas dedicadas a la prensa rosa y sabe mejor que nadie todos los entresijos de los famosos de nuestra sociedad. El pasado sábado hacía saltar todas las alarmas durante la entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada.

La periodista reconoció haber sido una de las que compró el famoso vídeo de Pedro J. Ramírez. Además, Lydia Lozano afirmó haberlo comprado en el famoso Rastro de Madrid por mil pesetas. Esta afirmación provocó toda una revolución en el plató de Sábado Deluxe.

Lydia Lozano se pronuncia sobre el famoso vídeo de Pedro J. Ramírez

Lydia Lozano es la periodista del corazón por excelencia. La colaboradora ha participado en algunos de los programas de televisión más punteros de la cronica social.

Y si existe un momentazo en la historia de la prensa rosa, fue el escandaloso vídeo de Pedro J. Ramírez.

Fue en 1997 cuando saltó a la luz un vídeo sexual donde aparecía el periodista con una mujer que no era Ágatha. A partir de ahí, se formó toda una revolución mediática donde la imagen del periodista y la diseñadora se vio claramente afectada.

Por aquel entonces, el vídeo corrió como la pólvora, y fueron muchos los que tuvieron acceso a él. Ágatha confesó que para ella fue muy molesto saber cómo estaba circulando el vídeo:

"Me enfadé con todos los que vieron el vídeo sexual. Hubo gente que dio cenas para exhibirlo", confesaba.

Fue en ese momento cuando Lydia Lozano reveló haber adquirido el vídeo en el Rastro de Madrid por mil pesetas. Ya que según reveló Lozano, todos los periodistas de la época lo estaba buscando.

La diseñadora también compartió con los colaboradores del Deluxe cómo fueron aquellos años de relación con elperiodista.

"Fueron 30 años interesantes, no fue un amor loco, pero éramos una buena pareja y un buen equipo desde el principio. Yo le conocí y al año exacto tenía un niño con él. A los 4 días de conocerle me fui a vivir con él, no me sobraron 15 años con él, yo hubiera seguido", afirmaba

Además, De la Prada afirmó que tras el divorcio, y todo el escándalo, él supo cómo comportarse: "Él se portó muy bien conmigo, me hizo mucho la pelota y yo decidí defenderle delante de los medios".

"Precisamente fueron los niños los que peor lo pasaron. Nos pensamos que los que más sufren son los niños pequeños pero no, los adolescentes, cuando ya se dan cuenta de todo, lo pasan fatal", aseveraba.

Lydia Lozano y el nuevo varapalo a su salud

Durante las últimas semanas, la periodista ha atravesado momentos muy delicados. Hace tan solo una semana, la colaboradora de Sálvame tenía que ver cómo se reabría uno de los capítulos más duros para ella: el tema de Al Bano.

Ahora, con ese tema ya zanjado, ha sufrido un nuevo revés, esta vez a su salud. La periodista es una de las concursantes del Mediafest Night Fever. Y su última aparición en el programa le ha costado un esguince.

Lydia sufría una aparatosa caída, por la que tuvo que ser atendida por el médico. Afortunadamente no ha sido demasiado grave, y todo ha quedado en un susto:

"Me he llevado un susto... porque otra vez, caerme aquí en el Mediafest... y también por mis problemas de espaldas", confesaba.