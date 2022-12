Luis Pliego, director de 'Lecturas', da otro disgusto al hijo de Carmen Borrego

Carmen Borrego está en uno de los momentos más duros con su familia. La colaboradora de 'Sálvame' podría pasar una de las Navidades más atípicas de su vida, lejos de su hijo. Algo que está afectando demasiado a la tertuliana.

Todo empezó cuando la hija pequeña de María Teresa Campos hizo público en televisión una noticia muy especial de su primogénito. Carmen Borrego anunciaba el pasado mes de octubre que José María Almoguera, su hijo, estaba esperando su primer hijo junto a su mujer, Paola Olmedo.

Un hecho que Carmen Borrego ha hablado ampliamente en la revista Lecturas en forma de exclusiva. Del mismo modo, la hermana de Terelu ha explicado cómo está siendo su difícil situación y cómo pasará las próximas fechas. Sin embargo, pronto se rumoreó que lo hizo por dinero, algo que asegura que no es verdad.

Y Luis Pliego ha querido aclararlo en un tuit. En él, el director de la revista mencionada ha explicado que la entrevista se hizo por motivos que poco tiene que ver por el valor económico.

"Carmen Borrego no solo NO ha percibido ni un euro por la información que publicamos hoy en Lecturas. Además, ni tan siquiera es la fuente del reportaje. El término 'exclusiva' en portada hace referencia únicamente al carácter exclusivo de este contenido", decía.

Y así también lo quiso hacer claro la tía de Alejandra Rubio en televisión. Visiblemente afectada por los comentarios, esta intentaba aclarar por qué lo hizo. Pero la emoción y las lágrimas le invadía y fue complicado para ella explicarlo.

"Cuando meto la pata, me lo como, pero cuando no lo hago, no lo hago"

"Me causa mucho dolor. Lo que quiero que quede absolutamente claro es que no he participado de esto y que no estoy pasando un buen momento", decía.

"No he hablado de mi hijo, no he vendido ninguna exclusiva de mi hijo y no lo voy a hacer aquí tampoco. No voy a negar porque lo saben mis compañeros, que no estoy pasando un buen momento. Espero que todo se solucione, es lo único que voy a decir."

Carmen Borrego no podía parar de derramar lágrimas. Su hermana Terelu, quien presentaba el programa esa tarde, estaba siendo testigo de todo ello.

"No he hablado ni lo voy a hacer. Si no me creéis no pasa nada, pero se puede comprobar que yo no he dicho nada. Cuando meto la pata, me lo como, pero cuando no lo hago, no lo hago", explicaba.

Carmen Borrego no quería hacer declaraciones sobre lo que ocurría, pero no pudo evitar decir estas palabras. "No he hablado ni lo voy a hacer", decía.

"Jamás lo hubiera hecho y no lo voy a hacer tampoco aquí. Es inevitable saber cómo estoy, pero no quiero hablar de ello, no estoy bien. Para mí está siendo todo muy duro."

Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie.

