Luis Enrique confiesa con quién comparte su vida y causa impacto

Luis Enrique ha dejado descolocados a todos después lo que contó en directo hace un par de días. Sucedió en su segunda sesión como flamante 'streamer', faceta que tiene enganchada a la afición de la Selección Española desde el pasado viernes.

Luis Enrique ha cambiado el chip y ya no es el que conocíamos desde hace tiempo. El asturiano decidió hace unos días anunciar que iba a convertirse en 'streamer'. Iba a exponerse de una forma inesperada compartiendo el día a día que lleva con su staff técnico en Doha (Qatar).

Quería que los aficionados conociesen un poco más los entresijos de estas semanas en las que intentará llevar a lo más alto al combinado nacional.

Luis Enrique confiesa al fin que la relación va viento en popa

Lo cierto es que el anuncio de Luis Enrique de responder a las preguntas de sus seguidores en Twitch ha sido todo un éxito.

| Europa Press

Y durante una hora, el exentrenador del Fútbol Club Barcelona ha tenido a bien ser más cercano con la afición de nuestro país. De paso, quería darle un palo a los medios de comunicación tradicionales, con los que no se ha llevado muy bien durante su larga etapa de entrenador.

El caso es que entre respuesta y respuesta, alguna de ellas ha causado sensación, cómo ha sido la referida a uno de los jugadores que más cariño tiene. Y es que a un jugador de la Selección le tiene como yerno, y este seleccionado es pareja de su hija Sira.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Estamos hablando de Ferran, el jugador del Fútbol Club Barcelona que lleva varios años yendo a la Selección, incluso antes de que tuviera esta relación con Sira. Ahora sabe que debe separar por un tiempo la parte familiar de la profesional y centrarse en un solo objetivo.

Luis Enrique y la respuesta viral sobre su yerno

Luis Enrique, más espontáneo que nunca dentro de sus directos en Twitch, ha hecho una divertida broma sobre su hija Sira y su yerno.

Un espectador del directo ha querido saber cuál es la prolongación en el campo de Luis Enrique. Y todo después de que, hace algún tiempo, el exseleccionador Vicente del Bosque afirmase que Sergio Busquets era la suya.

| Instagram

Después de pararse a pensar durante unos segundos, Luis Enrique ha sido más franco que nunca y ha tirado de humor respondiendo de esta forma.

"Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza", afirmaba el seleccionador nacional. Así, contestaba de la manera más sincera a una pregunta quizás algo complicada.

La pareja formada por Sira y el valenciano se ha afianzado fundamentalmente desde que este fichase hace un año por el club azulgrana. Y lo cierto es que el joven jugador ya es uno más en la familia de Luis Enrique.

| FC Barcelona

Casualmente, el novio de Sira fue el jugador que tuvo que comparecer en rueda de prensa este domingo antes de un nuevo entrenamiento en Qatar. Así las cosas, el jugador valenciano contestó de forma natural a una pregunta que se ha hecho viral en las últimas horas.

"Sabemos que el mister es bromista y simplemente hizo una broma en el directo. El mister y yo sabemos diferencias cuando es familia y cuando es seleccionador y jugador. Lo llevamos de forma natural", afirmaba el extremo de forma natural.